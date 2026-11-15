Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 4 min de lectura

Más de 30 pilotos siguieron los pasos de sus padres en la categoría más popular del automovilismo argentino. Los Di Palma encabezan una tradición que suma generaciones y también reúne a familias con victorias.

En el Turismo Carretera, los apellidos suelen trascender generaciones. Desde los primeros años de la categoría, hijos de pilotos ocuparon una butaca y continuaron una historia familiar en la pista.

En 2013, la ACTC señalaba que había más de 25 familias en las que un hijo había seguido a su padre como piloto de TC. Desde entonces se sumaron nuevos nombres. Con el criterio de que ambos hayan competido como pilotos en la categoría, esta es la nómina de casos documentados.

Los hijos de pilotos que corrieron en el Turismo Carretera

Onofre Marimón, hijo de Domingo Marimón.

Jesús Ricardo Risatti, hijo de Ricardo Leopoldo Risatti.

Gerardo Risatti, hijo de Jesús Ricardo Risatti.

Oscar Erit Cordonnier, hijo de José Armando Cordonnier.

Ricardo Peduzzi, hijo de Félix Peduzzi.

Mariano Alberto Calamante, hijo de Mariano Calamante.

Carlos Rubén Calamante, también hijo de Mariano Calamante.

Esteban Fernandino hijo, hijo de Esteban Fernandino.

Edgardo Caparrós, hijo de Raimundo Caparrós.

José Luis Di Palma, Patricio Di Palma y Marcos Di Palma, hijos de Luis Rubén Di Palma.

Josito Di Palma, hijo de José Luis Di Palma.

Facundo Gil Bicella, hijo de Rubén Gil Bicella.

Luis Alberto Miraldi, hijo de Roque Luis Miraldi.

Mariano Altuna, hijo de Francisco Altuna.

Diego Aventín, hijo de Oscar Aventín.

Sergio Alaux, hijo de Oscar Alaux.

Gastón Mazzacane, hijo de Hugo Mazzacane.

Juan Manuel "Gianni" Deambrosi, hijo de Juan Carlos Deambrosi.

Juan Manuel Iglesias, hijo de Fernando "Pichi" Iglesias.

Carlos Okulovich, hijo de Carlos Okulovich.

Tomás Urretavizcaya, hijo de Roberto Urretavizcaya.

Leonel Sotro, hijo de Walter Sotro.

Jonatan Castellano, hijo de Oscar Castellano.

Juan Bautista De Benedictis, hijo de Juan Antonio De Benedictis.

Leonel Pernía, hijo de Vicente Pernía.

Diego Ciantini, hijo de José "Bocha" Ciantini.

Juan Tomás Catalán Magni, hijo de Julio Catalán Magni.

Valentín Aguirre, hijo de Gastón Aguirre.

Kevin Candela, hijo de Enrique Candela.

Agustín Martínez, hijo de Omar "Gurí" Martínez.

Diego Azar, hijo de Javier Azar.

Thomás Ricciardi, hijo de José Luis Ricciardi.

Juan Manuel Tomasello, hijo de Juan José Tomasello.

La dinastía Di Palma y las generaciones de los Risatti

La familia Di Palma es uno de los ejemplos más notorios de continuidad en el TC. Luis Rubén Di Palma, bicampeón de la categoría, vio correr a sus tres hijos varones: José Luis, Patricio y Marcos. Los tres consiguieron victorias.

La historia sumó una tercera generación con Josito Di Palma, hijo de José Luis y nieto del Loco. En octubre de 2026 llegó a las 200 carreras en el TC y acumulaba ocho triunfos. Los Risatti también tienen una trayectoria singular, con cuatro generaciones vinculadas a la categoría: Ricardo Risatti I abrió el camino en los años treinta, su hijo Jesús Ricardo lo continuó en las décadas siguientes y otros integrantes de la familia volvieron a competir posteriormente.

Las familias con padres e hijos ganadores en el TC

Competir en el Turismo Carretera ya es un desafío; que tanto el padre como el hijo hayan ganado una carrera es todavía menos frecuente. Cuando Diego Ciantini consiguió su primera victoria, en 2023, él y José Ciantini se convirtieron en la 14.ª combinación de padre e hijo ganadores en la historia de la categoría.

Ese grupo también incluye a las familias Marimón, Risatti, Cordonnier, Peduzzi, Calamante, Fernandino, Caparrós, Di Palma, Aventín, De Benedictis, Castellano y Pernía.

El legado familiar sigue presente en la grilla

La tradición continúa con pilotos como Agustín Martínez, hijo del bicampeón Omar "Gurí" Martínez, que ya suma carreras y podios en la categoría. También compiten en el TC Kevin Candela, hijo de Enrique Candela; Diego Azar, hijo de Javier Azar; y Thomás Ricciardi, hijo de José Luis Ricciardi.

En 2021, diez pilotos de una misma temporada tenían padres que habían corrido previamente en el TC. Para 2026, antes del inicio del campeonato, el recuento era de once pilotos con padres que también habían pasado por la Máxima.

Agustín Canapino y Matías Canapino suelen aparecer en las conversaciones sobre los hijos de figuras del TC. Sin embargo, aunque son hijos de Alberto Canapino, uno de los referentes técnicos más importantes de la historia moderna de la categoría, su padre fue principalmente preparador y chasista, no piloto de Turismo Carretera. Por ese motivo, no forman parte de la lista estricta de padres e hijos que compitieron como pilotos.

Desde las antiguas cupecitas hasta los actuales Mustang, Camaro, Camry, BMW M4 y Mercedes-AMG, el Turismo Carretera transformó por completo su tecnología. Pero conserva una marca propia: en muchas ocasiones, el apellido familiar tiene tanto peso como el número pintado en el auto.