Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El paddock es el centro de operaciones de cada Gran Premio, detrás de los boxes y con acceso restringido. Allí trabajan los equipos, se reúnen dirigentes y también surgen conversaciones sobre contratos y cambios de pilotos.

En cada Gran Premio de Fórmula 1, el paddock aparece como un escenario habitual de la transmisión: allí se ve a los pilotos caminar entre las estructuras de los equipos y se habla de rumores y negociaciones. Sin embargo, no es solo una zona exclusiva, sino uno de los principales centros de operaciones de la categoría.

La Fórmula 1 define al paddock como el sector del circuito ubicado detrás del pit lane y de los garajes. Allí se encuentran motorhomes, transportadores, áreas de trabajo y espacios para integrantes de las escuderías, periodistas y servicios de hospitalidad. El acceso es restringido.

Qué hay en el paddock de la Fórmula 1

Cada escudería cuenta con su propio espacio. En las carreras europeas, equipos como Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren y Alpine instalan estructuras conocidas tradicionalmente como motorhomes.

No siempre son casas rodantes convencionales: algunas son edificios desmontables de varios pisos que viajan de circuito en circuito. Pueden incluir restaurantes, oficinas, salas de reuniones, sectores de descanso y espacios privados para los pilotos. Alpine, por ejemplo, explica que su estructura europea dispone de áreas de catering, oficinas, salas de reuniones y habitaciones para sus corredores.

Por el paddock también circulan jefes de equipo, ingenieros, representantes de pilotos, periodistas, dirigentes de la categoría, patrocinadores y celebridades invitadas. Además de su función operativa, es un ámbito donde se mantienen conversaciones sobre contratos, posibles cambios de pilotos y movimientos entre escuderías.

La diferencia entre el paddock, los boxes y el Paddock Club

El paddock no es lo mismo que los boxes. El pit lane es el carril por el que circulan los autos cuando entran a realizar una parada. Allí están los garajes de cada equipo, donde los mecánicos trabajan sobre los monoplazas.

El paddock está detrás de esos garajes y, aunque queda cerca de los autos, cumple otra función. Tampoco debe confundirse con el Paddock Club, el servicio premium de hospitalidad de la Fórmula 1, que ofrece sectores exclusivos, gastronomía, vistas privilegiadas y experiencias vinculadas con el pit lane.

Quiénes pueden ingresar al paddock

El acceso al paddock está controlado y una entrada común para un Gran Premio no permite ingresar. Entre quienes suelen estar autorizados figuran los pilotos, los integrantes de los equipos, el personal habilitado de la FIA, los trabajadores de la Fórmula 1 y los periodistas acreditados.

También pueden entrar invitados y personalidades con las credenciales correspondientes. Por eso, durante los Grandes Premios es frecuente ver en el paddock a figuras del deporte, actores, músicos y empresarios.

En síntesis, el paddock es mucho más que un espacio de lujo: funciona como el centro de operaciones detrás de escena de la Fórmula 1. Allí se preparan los pilotos, trabajan los equipos y se reúnen dirigentes, mientras empiezan a tomar forma decisiones que pueden repercutir en la pista.