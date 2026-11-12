Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 1 min de lectura

La AFA confirmó el cronograma de los ocho partidos de eliminación directa. Vélez y Belgrano abrirán la serie, mientras que Boca e Independiente Rivadavia jugarán el miércoles 25 de noviembre.

La AFA confirmó los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Los ocho partidos se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre, con un lugar en los cuartos de final en juego.

El cruce entre Vélez y Belgrano, en Liniers, abrirá la instancia. El último encuentro será el de Boca Juniors e Independiente Rivadavia, en La Bombonera, que se jugará el miércoles 25.

El calendario de los octavos del Torneo Clausura 2026

El partido de Boca fue programado para el miércoles porque el equipo dirigido por Rodolfo Vasco Arruabarrena jugará antes la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. La definición continental será el sábado 21 de noviembre, en Colombia.

Entre los encuentros más destacados aparece el duelo entre River Plate y Lanús, que se disputará en el estadio Monumental. También se enfrentarán Argentinos Juniors e Independiente, Defensa y Justicia y Barracas Central, Rosario Central y Gimnasia de Mendoza, Instituto y Huracán, y Gimnasia de La Plata y Newell's.

Días, horarios y transmisiones de los partidos

Viernes 20 de noviembre

20.00: Vélez (3A) vs. Belgrano (6B), por TNT Sports.

Sábado 21 de noviembre

15.00: Defensa y Justicia (4A) vs. Barracas Central (5B), por ESPN Premium.

17.00: Argentinos Juniors (2B) vs. Independiente (7A), por TNT Sports.

Domingo 22 de noviembre

16.00: Rosario Central (1B) vs. Gimnasia de Mendoza (8A), por ESPN Premium.

19.00: River Plate (4A) vs. Lanús (5B), por TNT Sports.

22.00: Instituto (1A) vs. Huracán (8B), por ESPN Premium.

Lunes 23 de noviembre

17.00: Gimnasia de La Plata (3B) vs. Newell's (6A), por TNT Sports.

Miércoles 25 de noviembre

21.00: Boca Juniors (2A) vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (7B), por ESPN Premium.