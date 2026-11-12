La AFA confirmó los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Los ocho partidos se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre, con un lugar en los cuartos de final en juego.
El cruce entre Vélez y Belgrano, en Liniers, abrirá la instancia. El último encuentro será el de Boca Juniors e Independiente Rivadavia, en La Bombonera, que se jugará el miércoles 25.
El calendario de los octavos del Torneo Clausura 2026
El partido de Boca fue programado para el miércoles porque el equipo dirigido por Rodolfo Vasco Arruabarrena jugará antes la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. La definición continental será el sábado 21 de noviembre, en Colombia.
Entre los encuentros más destacados aparece el duelo entre River Plate y Lanús, que se disputará en el estadio Monumental. También se enfrentarán Argentinos Juniors e Independiente, Defensa y Justicia y Barracas Central, Rosario Central y Gimnasia de Mendoza, Instituto y Huracán, y Gimnasia de La Plata y Newell's.
Días, horarios y transmisiones de los partidos
Viernes 20 de noviembre
20.00: Vélez (3A) vs. Belgrano (6B), por TNT Sports.
Sábado 21 de noviembre
15.00: Defensa y Justicia (4A) vs. Barracas Central (5B), por ESPN Premium.
17.00: Argentinos Juniors (2B) vs. Independiente (7A), por TNT Sports.
Domingo 22 de noviembre
16.00: Rosario Central (1B) vs. Gimnasia de Mendoza (8A), por ESPN Premium.
19.00: River Plate (4A) vs. Lanús (5B), por TNT Sports.
22.00: Instituto (1A) vs. Huracán (8B), por ESPN Premium.
Lunes 23 de noviembre
17.00: Gimnasia de La Plata (3B) vs. Newell's (6A), por TNT Sports.
Miércoles 25 de noviembre
21.00: Boca Juniors (2A) vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (7B), por ESPN Premium.