Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:44 a. m. · 1 min de lectura

La final se disputará este jueves en Córdoba, con dos equipos que buscarán sumar un nuevo título. El encuentro comenzará a las 20 y será televisado por ESPN Premium.

Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrentan esta noche por la Supercopa Argentina

El conjunto platense y el equipo mendocino buscarán quedarse con un nuevo título del fútbol argentino. La gran final se disputará este jueves, desde las 20 horas, en Córdoba.

El fútbol argentino tendrá esta noche una nueva definición. Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán por la Supercopa Argentina, en un encuentro que promete emociones y que consagrará a un nuevo campeón.

El partido se disputará este jueves 12 de noviembre, a partir de las 20 horas, en el estadio Julio César Villagra, conocido como el Gigante de Alberdi, donde habitualmente juega Belgrano de Córdoba.

Estudiantes llega a esta definición como campeón del Trofeo de Campeones, mientras que Independiente Rivadavia obtuvo su clasificación tras conquistar la Copa Argentina.

Para el conjunto mendocino, esta final representa una nueva oportunidad de seguir haciendo historia y sumar otro trofeo a sus vitrinas. Por su parte, el equipo platense buscará imponer su experiencia en este tipo de encuentros y sumar una nueva estrella.

Se espera un duelo intenso entre dos equipos que llegan con la ilusión de levantar la copa y sumar una nueva conquista.

La final será televisada en directo por ESPN Premium, desde las 20 horas.

Dos equipos, una copa y 90 minutos que pueden quedar en la historia. ¿Quién se quedará con la Supercopa Argentina: Estudiantes o Independiente Rivadavia?