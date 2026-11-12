Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El equipo pampeano se impuso 68-55 en Buenos Aires por la Liga Argentina de Básquetbol. Juan Rodríguez Suppi y Joaquín anotaron 16 puntos cada uno.

Pico Football Club consiguió su primera victoria como visitante en la Liga Argentina de Básquetbol: derrotó a River por 68-55 este miércoles. El conjunto pampeano quedó con un registro de tres triunfos y tres derrotas, mientras que el equipo porteño pasó a tener una marca de 3-4. El santarroseño Mateo Fazzini integró el quinteto inicial del Millonario.

El gran primer tiempo de Pico ante River

El Decano marcó diferencias desde el comienzo y se quedó con el primer cuarto por 24-9. Luego sostuvo la ventaja y llegó al descanso con una distancia de 23 puntos, tras imponerse parcialmente por 46-23.

En el segundo tiempo, Pico buscó administrar la diferencia. River intentó acercarse y un triple de Agustín Pantano dejó el marcador 55-68. Ante esa reacción, el entrenador Juan Manuel Varas pidió un tiempo muerto.

Los goleadores y el próximo partido de Pico

Tras la pausa, el equipo pampeano respondió canasta por canasta y evitó que River se metiera nuevamente en el partido. Juan Rodríguez Suppi y Joaquín terminaron con 16 puntos cada uno, mientras que Rodrigo Sánchez sumó 14 unidades y nueve rebotes.

En River, el máximo anotador fue Máximo Milovich, con 19 puntos, seis rebotes y dos asistencias. El próximo compromiso de Pico por la Conferencia Sur será el 21 de noviembre, cuando reciba a Unión de Mar del Plata en el Parque Ángel Larrea.