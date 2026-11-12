Pico Football Club consiguió su primera victoria como visitante en la Liga Argentina de Básquetbol: derrotó a River por 68-55 este miércoles. El conjunto pampeano quedó con un registro de tres triunfos y tres derrotas, mientras que el equipo porteño pasó a tener una marca de 3-4. El santarroseño Mateo Fazzini integró el quinteto inicial del Millonario.
El gran primer tiempo de Pico ante River
El Decano marcó diferencias desde el comienzo y se quedó con el primer cuarto por 24-9. Luego sostuvo la ventaja y llegó al descanso con una distancia de 23 puntos, tras imponerse parcialmente por 46-23.
En el segundo tiempo, Pico buscó administrar la diferencia. River intentó acercarse y un triple de Agustín Pantano dejó el marcador 55-68. Ante esa reacción, el entrenador Juan Manuel Varas pidió un tiempo muerto.
Los goleadores y el próximo partido de Pico
Tras la pausa, el equipo pampeano respondió canasta por canasta y evitó que River se metiera nuevamente en el partido. Juan Rodríguez Suppi y Joaquín terminaron con 16 puntos cada uno, mientras que Rodrigo Sánchez sumó 14 unidades y nueve rebotes.
En River, el máximo anotador fue Máximo Milovich, con 19 puntos, seis rebotes y dos asistencias. El próximo compromiso de Pico por la Conferencia Sur será el 21 de noviembre, cuando reciba a Unión de Mar del Plata en el Parque Ángel Larrea.