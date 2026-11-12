Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

Los convocados por Lionel Scaloni tuvieron saludos muy distintos con el presidente de la AFA. El encuentro con Montiel se produjo días después de sus críticas al arbitraje del Superclásico.

Gonzalo Montiel y Thiago Almada se reencontraron con Claudio Tapia en el predio Lionel Messi de Ezeiza, donde se concentraron para los amistosos de la Selección Argentina frente a Uruguay y Costa Rica. Los saludos con el presidente de la AFA dejaron dos escenas diferentes.

El lateral de River saludó a Tapia al pasar, en un gesto marcado por la tensión que había generado el arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico. Tras ser expulsado en la Bombonera, Montiel había cuestionado la decisión y la actuación arbitral.

El saludo de Montiel a Tapia, tras sus críticas al arbitraje

“Hay una campaña contra nosotros. No es normal lo que pasó: no hay que normalizar. La de Blanco es igual a la mía, a Blanco le saca amarilla, a mí me expulsa; hubo dos penales claros a Otamendi”, había afirmado el defensor.

La expulsión derivó inicialmente en una sanción de tres fechas por “juego brusco grave”. El Tribunal de Disciplina redujo el castigo a dos jornadas, de las cuales Montiel ya había cumplido una frente al Tiburón.

El antecedente entre Montiel y el presidente de la AFA

No fue la primera vez que el campeón del mundo en Qatar 2022 tomó distancia de Tapia. Durante la premiación de la final del Torneo Apertura, Montiel pasó de largo en la fila y evitó saludarlo mientras el dirigente se detenía a hablar con Juanfer Quintero.

En aquella ocasión, el defensor siguió caminando sin mirarlo y apenas hizo un leve movimiento con el brazo derecho. El nuevo saludo en Ezeiza volvió a exponer la frialdad entre ambos, en un contexto de malestar por el arbitraje del Superclásico.

El abrazo de Almada con Chiqui Tapia en Ezeiza

La escena fue distinta con Almada: apenas se encontraron, el volante y Tapia se dieron un afectuoso abrazo y compartieron sonrisas. La buena relación personal entre ambos, según se había expresado en distintas ocasiones, trasciende las camisetas del fútbol argentino.

En julio, cuando Almada viajó a San Juan para cumplir una promesa en el santuario de la Difunta Correa, Tapia compartió imágenes del viaje y lo elogió públicamente: “Nunca pierdas esos valores y humildad que tanto te caracterizan, querido”.

Meses después, mientras se definía la salida del jugador del Atlético de Madrid para convertirse en un refuerzo récord de River, ambos mantuvieron una charla telefónica. El contacto alimentó versiones sobre un supuesto intento de acercarlo a Boca, pero Almada aclaró que entre ellos solo existe un vínculo de afecto.