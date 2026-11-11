Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:13 p. m. · 2 min de lectura

El histórico jugador de Huracán fue campeón del Metropolitano de 1973 y participó del Mundial de Alemania 1974. También dirigió al club y fue su presidente entre 2006 y 2011.

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Carlos Alberto Babington, uno de los grandes ídolos de Huracán y protagonista de una época inolvidable del deporte nacional. El exfutbolista, entrenador y dirigente falleció este miércoles 11 de noviembre, a los 77 años.

Conocido como el Gringo o el Inglés, Babington fue una de las figuras fundamentales del histórico Huracán que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973, bajo la conducción de César Luis Menotti. Aquel equipo, integrado por grandes talentos como René Houseman, Miguel Brindisi y Omar Larrosa, quedó en la memoria de los argentinos por su fútbol ofensivo y su calidad técnica.

Nacido el 20 de septiembre de 1949, debutó en Primera División en 1969 y rápidamente se destacó por su extraordinaria zurda, su visión de juego y su capacidad para conducir al equipo.

Su talento también lo llevó a vestir la camiseta de la Selección Argentina y participar del Mundial de Alemania 1974, donde disputó cinco encuentros y convirtió un gol.

A lo largo de su carrera profesional jugó en Huracán y también tuvo experiencias en Alemania, Estados Unidos y Colombia, donde finalmente se retiró en 1983.

Pero su historia con el fútbol no terminó allí. Como director técnico consiguió dos ascensos a Primera División con Huracán, en 1990 y 2000, y también dirigió a instituciones como Racing, River Plate y Banfield.

Entre 2006 y 2011 fue presidente de Huracán, una etapa que estuvo marcada por logros deportivos, dificultades institucionales y controversias que generaron diferencias con parte de los simpatizantes.

Tras conocerse su fallecimiento, Huracán expresó públicamente su profundo pesar y recordó su trayectoria como campeón, entrenador y presidente de la institución. La Asociación del Fútbol Argentino también manifestó sus condolencias a familiares y seres queridos.

La muerte de Carlos Babington representa la despedida de uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino. Su nombre permanecerá ligado para siempre a aquel Huracán de 1973, un equipo que hizo historia y que todavía es recordado por varias generaciones de hinchas.

Con su partida, el fútbol nacional pierde a una figura que dejó su huella dentro y fuera de las canchas. DeporTV +2.