Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El festival se realizará este viernes desde las 21 en Santa Rosa y será la última fecha del calendario aficionado pampeano de 2026. La programación incluirá eliminatorias provinciales, títulos interprovinciales y las peleas de fondo de Tobías Alfonso y Juan Alday.

El boxeo aficionado pampeano tendrá este viernes una de sus últimas grandes citas del año. El festival se desarrollará en el Club Argentino de Santa Rosa, comenzará a las 21 y reunirá a jóvenes promesas y peleadores de distintas localidades de la provincia.

La velada contará con once combates, incluidas eliminatorias provinciales para clasificar a los campeonatos nacionales de cadetes y mayores, además de peleas por títulos interprovinciales. Será la última fecha del calendario aficionado de 2026 y una oportunidad para conocer a nuevos talentos del boxeo local.

Eliminatorias pampeanas para los campeonatos nacionales

Entre las definiciones provinciales, Lourdes Juaristi se enfrentará a Lu Canale, de General Acha, en la categoría 2010/2011. La ganadora se clasificará al Campeonato Nacional, previsto para diciembre.

También buscarán un lugar en el certamen nacional Benjamín Bernalla y Héctor Valquinta: quien se imponga obtendrá el derecho a representar a La Pampa. Además, Giuliana Audisio peleará con Marianela Yáñez, de General Acha, en otra eliminatoria, mientras que Aylén Eyheramono y Quimey Stemphelet disputarán un combate clasificatorio de la categoría mayores.

La programación femenina se completará con el enfrentamiento entre Zaira González y Lu Escudero.

Tobías Alfonso y Juan Alday, protagonistas de las peleas de fondo

Uno de los atractivos principales estará en los combates de cierre. Tobías Alfonso se medirá con Ulises Martínez, de Mendoza, en una pelea pactada a tres asaltos por un título interprovincial. Por su parte, Juan Alday enfrentará a Lautaro Martínez en el combate de fondo.

La actividad comenzará con dos exhibiciones a cargo de Valentina Gamarra y Yomara Ichazú. Luego se disputarán los combates oficiales, entre ellos los cruces de Tomás Enrique con Leandro Muñoz, Walter Herbas con Laureano Yancaqueo, Lautaro Quevedo con Gonzalo Andrada y Cristian Sayago con Edward Vivas.

Alfonso y Alday cerrarán la temporada con sus presentaciones en una velada que reunirá a representantes de distintas localidades y pondrá en juego clasificaciones y títulos.