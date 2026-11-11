Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 4 min de lectura

El defensor pampeano realizó su primera práctica con el plantel mayor en Ezeiza y busca ganarse un lugar en los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. La ausencia de Cristian Romero y Nicolás Otamendi podría abrirle una oportunidad.

Aaron Anselmino cumplió su primera práctica con la Selección argentina en el Predio Lionel Messi de Ezeiza y empezó a vivir desde adentro su sueño de integrar el equipo nacional. El defensor pampeano, de 21 años, forma parte de los jóvenes que podrían sumarse a la renovación del plantel conducido por Lionel Scaloni.

En la antesala de la última ventana FIFA del año, el marcador central nacido en Bernardo Larroudé se entrenó este martes por primera vez con el equipo mayor. Ahora aspira a sumar minutos en alguno de los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica.

“Muy feliz de estar acá”, publicó Anselmino en sus redes sociales, junto con fotos de su primera jornada con la camiseta celeste y blanca de la Selección Mayor.

Anselmino podría tener una oportunidad en la defensa argentina

La convocatoria se da en una doble fecha en la que no estarán Cristian “Cuti” Romero, por lesión, ni Nicolás Otamendi, quien ya se retiró de la Selección. Ese escenario podría darle al pampeano la posibilidad de mostrarse en cancha ante el cuerpo técnico.

Si logra ganarse la confianza de Scaloni, Anselmino podría compartir en el futuro una dupla de centrales pampeana con Tomás Palacios, defensor de General Pico que había sido convocado en la lista anterior. Esta vez no fue citado porque Estudiantes de La Plata se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores.

Del fútbol de Larroudé a Boca y el salto a Europa

Anselmino empezó a jugar al fútbol en Larroudé FBC y, a los 12 años, se incorporó a las divisiones inferiores de Boca Juniors. Recorrió las formativas del club hasta debutar en Primera, donde tuvo una aparición considerada entre las más prometedoras del fútbol argentino.

Después de disputar apenas 18 partidos en Primera con Boca, fue transferido al Chelsea por 18 millones de dólares. Su etapa en Europa estuvo atravesada por diferentes problemas físicos que le impidieron tener continuidad. Durante el último año pasó a préstamo por el Borussia Dortmund y el Racing de Estrasburgo, antes de regresar al club londinense. En la Premier 2026 no pudo jugar tras sufrir una lesión durante la pretemporada.

Alexis Mac Allister, otro pampeano consolidado en la Selección

El otro futbolista pampeano del equipo nacional es Alexis Mac Allister, nacido en Santa Rosa. El mediocampista del Liverpool se consolidó como una pieza habitual desde la conquista del Mundial de Qatar 2022 y se convirtió en uno de los nuevos referentes del plantel.

Mac Allister es uno de los titulares del mediocampo junto con Enzo Fernández, actualmente en el Manchester City.

La agenda de la Selección para los amistosos

La primera práctica en Ezeiza se realizó a puertas cerradas. La actividad continuará este miércoles desde las 17, con los últimos 15 minutos abiertos para la prensa.

Esta será la primera fecha FIFA sin Lionel Messi como líder y figura del equipo, en el inicio de una nueva etapa bajo la conducción de Scaloni. El jueves, después del último entrenamiento previo al partido ante Uruguay, el entrenador dará una conferencia de prensa y confirmaría la renovación de su contrato al frente de la Selección hasta 2030.

La doble fecha comenzará este viernes con el amistoso ante Uruguay en La Bombonera, desde las 20. El segundo encuentro será el martes 17, cuando Argentina enfrente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los partidos servirán para que Scaloni pruebe variantes y evalúe a los integrantes de una lista de 28 convocados.

El estado de Dibu Martínez y los arqueros convocados

Una de las imágenes que llamó la atención en Ezeiza fue la de Emiliano “Dibu” Martínez con un protector facial de fibra de carbono, similar al que había utilizado días antes en el Chelsea. El dispositivo, liviano y rígido, fue diseñado a medida por un especialista para amortiguar impactos y forma parte de la rehabilitación de la fractura de mandíbula que sufrió el arquero el 17 de octubre.

La lesión se produjo en un choque aéreo con Jarrad Branthwaite durante un partido ante el Everton. El golpe derivó en una compleja cirugía y en la colocación de placas con tornillos. Martínez será evaluado día a día y no será arriesgado si no resulta necesario. Ante esa situación, Scaloni convocó a otros tres arqueros: Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.