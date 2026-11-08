Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 7:15 p. m. · 2 min de lectura

El equipo de Alexis Mac Allister ganó 3 a 1 como visitante y trepó al cuarto puesto. La jornada también dejó un empate 4 a 4 entre Manchester United y Aston Villa, y el triunfo de Sunderland ante Chelsea.

Liverpool derrotó 3 a 1 al Crystal Palace en condición de visitante y quedó en la cuarta posición de la Premier League, con la mira puesta en la pelea por el campeonato inglés. El argentino Alexis Mac Allister, el alemán Florian Wirtz y el sueco Alexander Isak marcaron para los Reds; Eddie Nketiah descontó de penal para el local.

El equipo visitante atravesó momentos de inquietud en el comienzo: Yeremy Pino estrelló un remate en el poste y un gol del Crystal Palace fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, Liverpool logró abrir el marcador antes del descanso.

Mac Allister abrió el camino para Liverpool

A cinco minutos del entretiempo, Dominik Szoboszlai ejecutó un tiro libre preciso y Mac Allister conectó de cabeza para vencer al arquero Dean Henderson. El tanto del mediocampista pampeano puso en ventaja a Liverpool.

En el complemento, Bradley Barcola le ganó la posición a Jefferson Lerma por la banda y envió un centro que Wirtz empujó a la red. Cerca del cierre, Víctor Muñoz desbordó por derecha y asistió a Wirtz, quien habilitó a Isak para que anotara el tercer gol. Ya en tiempo añadido, Nketiah convirtió un penal para el 3 a 1 definitivo.

Manchester United y Aston Villa igualaron 4 a 4

En otro de los partidos destacados, Manchester United rescató un empate 4 a 4 ante Aston Villa en Old Trafford, con dos goles en el tiempo de descuento. El conjunto visitante llegó a estar arriba por dos tantos en dos ocasiones, pero los locales reaccionaron sobre el final.

En el primer tiempo, Alyson y Jackson adelantaron al Villa, mientras que Fernandes, de penal, y Tielemans marcaron la igualdad. En la segunda etapa, McGinn, también desde el punto penal, y Goretzka volvieron a poner en ventaja a la visita. Zirkzee, a los 92 minutos, y Dorgu, a los 96, sellaron el empate. El United sigue en zona de descenso: suma ocho puntos y apenas una victoria en diez fechas.

Sunderland sorprendió al Chelsea y cortó su mala racha

Sunderland venció 1 a 0 al Chelsea y puso fin a una seguidilla de siete partidos sin ganar. Los Black Cats resistieron la presión del equipo londinense y lograron el triunfo con un penal convertido por Enzo Le Fée. Aunque continúan en zona de descenso, la victoria les dio un respiro ante su público.

La derrota dejó al Chelsea sin puntos importantes en su intento de afianzarse en puestos de clasificación a la Champions League y volvió a exponer la irregularidad del equipo.

Los otros resultados de la jornada de la Premier League

Brighton superó 2 a 0 a Brentford, mientras que Bournemouth venció 2 a 1 a Ipswich Town.