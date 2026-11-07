Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 7:15 p. m. · 1 min de lectura

El argentino marcó 1:33.327 y terminó 17°, un puesto por delante de Pierre Gasly. La posición final en la parrilla se definirá cuando concluya la clasificación, debido a varias penalidades.

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 de la clasificación en Interlagos. Con un tiempo de 1:33.327, el piloto argentino ocupó el puesto 17, uno por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

La posición de Colapinto en la parrilla de Interlagos

El lugar definitivo de Colapinto en la grilla de salida todavía no está confirmado. La ubicación se conocerá una vez que termine la clasificación, ya que hay varios pilotos con penalidades, entre ellos Max Verstappen y Lewis Hamilton.

La lluvia retrasó la clasificación de Fórmula 1

La actividad en el Autódromo de Interlagos, en San Pablo, comenzó con más de una hora de demora. La intensa lluvia afectó las condiciones de la pista y obligó a retrasar el inicio de la sesión.

La información sobre la clasificación se encuentra en desarrollo.