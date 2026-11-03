El exvicepresidente dejó su cargo en la comisión directiva un día después de la caída a la Primera B Metropolitana. En una carta, asumió su responsabilidad y pidió disculpas a los socios.

Daniel Ferreiro renunció a la comisión directiva de Nueva Chicago un día después del descenso a la Primera B Metropolitana. El exvicepresidente dejó su cargo de vocal titular y puso fin a casi 20 años de participación en la política del club de Mataderos.

El dirigente comunicó su salida este martes, de manera indeclinable, a través de un mensaje en redes sociales. Desde el comienzo del mandato de la actual comisión directiva integraba la subcomisión de fútbol profesional, área cuestionada por hinchas tras la pérdida de la categoría.

La dimisión es la primera de peso luego de la derrota ante Chacarita en la última fecha de la Primera Nacional. En el club no descartan que haya nuevas renuncias en las próximas horas, mientras toma fuerza la posibilidad de una renovación profunda de cara al próximo proyecto deportivo.

La carta de renuncia de Daniel Ferreiro

En su comunicado, Ferreiro asumió su parte en el resultado deportivo y pidió disculpas a los socios: "Pido disculpas a todas y todos los socios de Nueva Chicago. Asumo en lo que me corresponde el fracaso deportivo que ayer quedó consumado por el descenso de nuestro equipo. Al principio del mandato de la actual CD asumí la responsabilidad de ser integrante de la subcomisión de fútbol profesional y las decisiones erráticas tienen que tener consecuencias".

También se refirió a los años que dedicó a la institución: "Después de casi 20 años me retiro de la dirigencia del club que amo y le di años de mi vida y patrimonio, les aseguro que dejé trabajo, familia, por esta pasión. El socio e hincha no se merece este presente deportivo". Y sostuvo: "Nueva Chicago descendió por errores propios que asumo, nunca endilgaremos culpas a nadie que no sean las propias".

En el tramo final, ratificó sus posiciones sobre la conducción del fútbol argentino: "Las ratifico todas y cada una de ellas y desde el lugar de hincha las seguiré defendiendo, yo sé lo que era el fútbol antes y lo que es ahora". Luego reiteró sus disculpas: "Intentamos en todo lo que estuviera a nuestro alcance evitar este descenso y no pudimos. Nuevamente les pido disculpas. Abrazo y es lo que corresponde hacer".

Cómo se concretó el descenso de Nueva Chicago

Nueva Chicago llegó a la fecha 36 de la Primera Nacional con 37 puntos, la misma cantidad que Patronato. Para evitar depender de otros resultados y conservar la categoría, necesitaba ganar en San Martín.

El lunes 2 de noviembre, Chacarita se impuso 2 a 0 con goles de Maximiliano Meléndez y Nicolás Pantaleone, ambos en los primeros minutos del segundo tiempo. El empate de Patronato frente a Atlético de Rafaela terminó de sellar el descenso del Torito, que volverá a jugar en la tercera división del fútbol argentino después de 12 años. Tras el partido hubo incidentes en las inmediaciones del estadio República de Mataderos.

Crisis institucional y reclamos en Mataderos

La pérdida de la categoría se produjo en medio de una situación institucional compleja. El 16 de septiembre, Rodolfo Block renunció a la presidencia por problemas de salud, tras nueve meses de gestión. Desde entonces, el club es conducido por Martín Lamarca, de 26 años, quien se desempeñaba como vicepresidente primero.

Durante la temporada pasaron cuatro entrenadores y los hinchas cuestionaron el armado del plantel. Parte de los socios ya reclama que se convoque a elecciones.

Por su parte, la comisión directiva publicó un comunicado en el que pidió "perdón de corazón" a socios e hinchas, reconoció el "fracaso deportivo" y se comprometió a anunciar, en el plazo de una semana, las primeras medidas para el fútbol profesional.