Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 7:15 p. m. · 1 min de lectura

El capitán argentino expresó sus condolencias tras el fallecimiento del futbolista español, de 30 años, durante un partido entre Tenerife y Andorra. Gerard Piqué también despidió al jugador, mientras que el arquero Jesús Owono cerró sus redes sociales.

Lionel Messi manifestó su tristeza por la muerte del futbolista español Jesús de Miguel, quien falleció este martes por la madrugada, a los 30 años, tras recibir un fuerte rodillazo en el pecho durante el partido entre Tenerife y Andorra.

El encuentro correspondía a la duodécima fecha de la Segunda División de España. Luego de conocer la noticia, el capitán argentino compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales.

“No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, expresó Messi.

Gerard Piqué también despidió a Jesús de Miguel

Otra de las figuras del fútbol mundial que se pronunció fue Gerard Piqué, exdefensor español y dueño del Andorra FC. El exjugador respondió al comunicado del Tenerife con un mensaje de condolencias.

“Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús”, publicó Piqué en X.

El arquero del Andorra cerró sus redes sociales

El arquero guineoecuatoriano Jesús Owono quedó señalado por el impacto. Durante una acción de contraataque, salió a cortar la jugada y golpeó con la rodilla el pecho de De Miguel.

Tras confirmarse el fallecimiento del futbolista, Owono cerró sus redes sociales. Según trascendió, el arquero se encuentra devastado por lo ocurrido.