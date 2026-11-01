Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 8:38 p. m. · 2 min de lectura

Racing Club de Eduardo Castex igualó 1 a 1 con Juventud Regional en Miguel Cané y se impuso 2 a 1 en el resultado global. El equipo dirigido por Matías Bruno avanzó a las semifinales del torneo.

Racing Club de Eduardo Castex empató 1 a 1 frente a Juventud Regional en Miguel Cané y se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Provincial de Fútbol 2026, denominado Emanuel Leguizamón de la Fuente. Con el triunfo por 1 a 0 en la ida, el Albo ganó la serie por 2 a 1.

El encuentro de vuelta de los cuartos de final fue exigente para el equipo de Matías Bruno. Juventud Regional salió en busca de revertir la desventaja y abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, con un gol de Mathías Lugo.

Dos goles en un minuto

Racing respondió enseguida: un minuto después, Gastón Argüello Vara aprovechó un rebote del arquero Enzo Arrubia, tras un remate de Hernán Zolorzano, y marcó el empate. El resultado volvió a dejar al equipo castense arriba en el global.

Juventud Regional buscó recuperar la ventaja y llegó a convertir otro tanto, pero el árbitro Ezequiel Della Croce anuló la jugada por una infracción sobre el arquero de Racing.

Racing sostuvo la ventaja en la serie

En el segundo tiempo, el conjunto local adelantó sus líneas y tomó la iniciativa. Racing se afirmó en defensa para sostener el empate y buscó aprovechar los espacios que dejaba su rival.

Sobre el final, el equipo de Castex tuvo una posibilidad de quedarse con la victoria cuando Mazzucchi quedó en posición de convertir, pero el arquero local respondió. El marcador no volvió a moverse y Racing aseguró su lugar entre los cuatro mejores del certamen.

El próximo rival saldrá de otro cruce

La ventaja conseguida en la ida fue decisiva para la clasificación. En ese partido, disputado en el estadio La Fortaleza Alba de Eduardo Castex, Racing había ganado 1 a 0 con un penal convertido por Roberto Cobos.

El rival del equipo de Bruno en semifinales saldrá de la serie entre Deportivo Winifreda y El Pampero de Colonia Santa María.