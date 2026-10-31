Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 7:15 p. m. · 1 min de lectura

La jornada del sábado incluye cruces con impacto en la permanencia, la clasificación internacional y los playoffs. Deportivo Riestra recibe a Talleres, Vélez enfrenta a San Lorenzo y Estudiantes juega ante Instituto.

La anteúltima fecha del Torneo Clausura continúa este sábado con tres partidos que pueden influir en la lucha por mantener la categoría, la clasificación a las competencias internacionales y el acceso a los playoffs.

La jornada comenzará con Deportivo Riestra frente a Talleres de Córdoba. Más tarde, a las 19.15, Vélez se medirá con San Lorenzo, y el cierre será a las 21.30, cuando Estudiantes reciba a Instituto.

Deportivo Riestra y Talleres, en busca de puntos

Riestra afrontará el encuentro sin entrenador titular tras la salida de Guillermo Duro. El partido marcará el regreso de Gustavo Benítez al banco del club.

El equipo del Bajo Flores también jugará sin la presión de la lucha por el descenso. Aldosivi perdió 2 a 1 ante Racing y quedó confirmado como el equipo que acompañará a Estudiantes de Río Cuarto en la próxima temporada de la B Nacional.

Talleres busca recuperarse en el Guillermo Laza

El conjunto cordobés llega luego de caer 2 a 1 ante Defensa y Justicia y buscará recuperarse en su visita al estadio Guillermo Laza.

Talleres suma nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y nueve derrotas. Con esos números, ocupa el último puesto de la Zona A.