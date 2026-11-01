Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 7:15 p. m. · 1 min de lectura

El defensor de River vio la tarjeta roja a los siete minutos del primer tiempo ante Boca, luego de una revisión del VAR. La expulsión cambió el desarrollo del partido y el Xeneize abrió el marcador antes de la media hora.

Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los siete minutos del primer tiempo del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. El defensor perdió la marca de Miguel Merentiel tras un envío largo y sujetó de la camiseta al delantero uruguayo cuando se encaminaba hacia el mano a mano con Santiago Beltrán.

El árbitro Nicolás Ramírez no sancionó la infracción en primera instancia, pero revisó la acción en el VAR y cambió su decisión: le mostró la tarjeta roja al central de River.

La roja a Martínez Quarta modificó el partido

Minutos después de la expulsión, Lautaro Rivero ingresó por Lucas Beltrán para reordenar el equipo dirigido por Leonardo Ponzio. River había tenido un buen comienzo, pero quedó condicionado por jugar con diez futbolistas.

Con un jugador más, Boca empezó a acomodarse y a controlar las acciones. Antes de la media hora, el Xeneize encontró el 1 a 0 tras un córner, con un gol de Lautaro Di Lollo.

Cómo ver Boca contra River en vivo

El Superclásico del fútbol argentino, correspondiente al Torneo Clausura 2026, se juega el domingo 1 de noviembre desde las 15. La transmisión televisiva está a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, señales incluidas en el Pack Fútbol.

El partido también se puede seguir por streaming a través de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Flow. Nicolás Ramírez es el árbitro principal y el encuentro se disputa en La Bombonera.

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