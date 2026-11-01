Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 7:15 p. m. · 2 min de lectura

El Xeneize se impuso 1 a 0 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, con un gol de Lautaro Di Lollo y ante un River que terminó con nueve jugadores. Boca buscará consagrarse campeón de Liga en la última fecha, mientras que el Millonario quedó sin chances de clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

Boca Juniors derrotó 1 a 0 a River Plate en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Lautaro Di Lollo marcó el único gol del Superclásico, que quedó condicionado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel: el equipo de Núñez terminó con nueve futbolistas.

Con la victoria, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó a 60 puntos en la tabla anual y volvió a ubicarse en lo más alto. En la última jornada recibirá a Defensa y Justicia con la posibilidad de consagrarse campeón de Liga.

Boca aprovechó la ventaja numérica y abrió el marcador

El equipo local salió a buscar el partido y encontró espacios en los primeros minutos. A los diez, Lucas Martínez Quarta derribó sin pelota a Miguel Merentiel cuando el delantero uruguayo avanzaba hacia el arco de Santiago Beltrán. El defensor de River fue expulsado y Ponzio debió mover el equipo: Lautaro Rivero ingresó por Lucas Beltrán.

Boca capitalizó la superioridad numérica a los 27 minutos del primer tiempo. Tras un córner desde la derecha, Lautaro Di Lollo ganó la posición ante Rivero y conectó de cabeza para establecer el 1 a 0. El Xeneize dominó el tramo final de la etapa inicial y tuvo opciones para ampliar la diferencia.

River no encontró profundidad y terminó con nueve

En el complemento, River buscó mantenerse en partido con cambios tácticos. Lautaro Pereyra entró tras el entretiempo y, más adelante, se sumaron Juan Cruz Meza y Sebastián Driussi, con la intención de asociarse con Thiago Almada y Ángel Correa. Sin embargo, el equipo visitante no logró generar profundidad para superar a Álvaro Montero.

Boca controló los tiempos y también contó con oportunidades para liquidar el encuentro. Sobre el final, Alan Velasco estuvo cerca de marcar, pero su remate se estrelló contra el palo. A los 34 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Montiel recibió la tarjeta roja directa por un duro planchazo sobre Lautaro Blanco y River quedó con nueve jugadores.

La derrota dejó a River sin posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Aunque ya tiene asegurado un lugar en los playoffs, el equipo de Núñez cerró un semestre adverso.

Las formaciones de Boca y River en el Superclásico

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. Director técnico: Leonardo Ponzio.