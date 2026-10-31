Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 7:15 p. m. · 1 min de lectura

Estudiantes y Palmeiras jugarán la final de la Libertadores el 28 de noviembre, mientras que Boca y Atlético Mineiro definirán la Sudamericana el 21. La Recopa entre los campeones se disputará en 2027.

La Conmebol confirmó los horarios de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El cruce entre Estudiantes y Palmeiras comenzará a las 17 del sábado 28 de noviembre, mientras que Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán el sábado 21, desde las 19.30, hora argentina.

El horario de la final de la Libertadores será el mismo en Argentina, Brasil y Uruguay. En cambio, el partido decisivo de la Sudamericana empezará a las 17.30 en Barranquilla, Colombia, la ciudad sede del encuentro.

Fechas de las finales y la Recopa Sudamericana

Las dos definiciones se jugarán con una semana de diferencia. En tanto, la Recopa Sudamericana, que enfrentará a los ganadores de ambos torneos, se disputará en 2027. Las fechas de los partidos de ida y vuelta todavía deben confirmarse.

Estudiantes recibió una noticia favorable esta semana: fue desestimado el reclamo de Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo. De este modo, la participación del Pincha en la final no corre peligro.

Boca espera recuperar a Tomás Aranda y Adam Bareiro

Por el lado de Boca, Rodolfo Arruabarrena podría volver a contar con Tomás Aranda y Adam Bareiro. Ambos futbolistas se recuperan de sus lesiones desde hace algunos meses y podrían tener minutos en las semifinales de la Copa Argentina.

Boca jugará esa instancia ante Banfield el sábado 14 de noviembre, en un partido que podría marcar el regreso a la cancha de los dos jugadores.