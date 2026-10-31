La Conmebol confirmó los horarios de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El cruce entre Estudiantes y Palmeiras comenzará a las 17 del sábado 28 de noviembre, mientras que Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán el sábado 21, desde las 19.30, hora argentina.
El horario de la final de la Libertadores será el mismo en Argentina, Brasil y Uruguay. En cambio, el partido decisivo de la Sudamericana empezará a las 17.30 en Barranquilla, Colombia, la ciudad sede del encuentro.
Fechas de las finales y la Recopa Sudamericana
Las dos definiciones se jugarán con una semana de diferencia. En tanto, la Recopa Sudamericana, que enfrentará a los ganadores de ambos torneos, se disputará en 2027. Las fechas de los partidos de ida y vuelta todavía deben confirmarse.
Estudiantes recibió una noticia favorable esta semana: fue desestimado el reclamo de Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo. De este modo, la participación del Pincha en la final no corre peligro.
Boca espera recuperar a Tomás Aranda y Adam Bareiro
Por el lado de Boca, Rodolfo Arruabarrena podría volver a contar con Tomás Aranda y Adam Bareiro. Ambos futbolistas se recuperan de sus lesiones desde hace algunos meses y podrían tener minutos en las semifinales de la Copa Argentina.
Boca jugará esa instancia ante Banfield el sábado 14 de noviembre, en un partido que podría marcar el regreso a la cancha de los dos jugadores.