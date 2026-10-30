Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 9:50 a. m. · 2 min de lectura

El piloto argentino correrá este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por la 19ª fecha del campeonato 2026. Tras cuatro abandonos en sus últimas cinco carreras, buscará volver a sumar puntos con Alpine.

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1: el Gran Premio de México, correspondiente a la 19ª fecha del campeonato 2026. El piloto argentino buscará dejar atrás los resultados adversos y volver a sumar puntos con Alpine.

La actividad se desarrollará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, desde este viernes hasta el domingo 1 de noviembre. La carrera principal está prevista para las 17, hora argentina.

Colapinto busca recuperarse tras el abandono en Austin

El argentino llega luego de un difícil paso por el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin. Allí debió abandonar tras un incidente con Arvid Lindblad que provocó daños en su monoplaza. Con ese resultado, suma cuatro abandonos en sus últimas cinco presentaciones.

Colapinto no participará de la primera sesión de entrenamientos libres de este viernes. Su lugar en el Alpine será ocupado por el italiano Gabriele Minì, integrante de la Academia Alpine, como parte del programa obligatorio de prácticas para pilotos debutantes.

Horarios del Gran Premio de México de Fórmula 1

El argentino comenzará su actividad en pista durante la segunda práctica libre, programada para este viernes desde las 19, hora argentina. El sábado habrá una tercera sesión de entrenamientos, de 14:30 a 15:30, y la clasificación se disputará entre las 18 y las 19.

La carrera del domingo comenzará a las 17. La transmisión del Gran Premio de México estará disponible por Disney+ a través de ESPN.

Las características del circuito mexicano

El trazado tiene una extensión de 4,304 kilómetros y está ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Estas condiciones particulares obligan a las escuderías a realizar ajustes en sus monoplazas para encontrar una configuración adecuada.

Colapinto destacó el ambiente que se vive durante el Gran Premio y remarcó la importancia de lograr una buena puesta a punto del auto para afrontar las exigencias del circuito mexicano.