La Pampa tendrá dos oportunidades de ganar medallas de oro este viernes en los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se disputan en Chile. Los seleccionados de básquet masculino y fútbol femenino avanzaron a las finales tras imponerse en semifinales de gran intensidad.
En básquet masculino, el equipo pampeano derrotó a Bío Bío por 100 a 89 en un partido que se definió después de dos tiempos suplementarios. El marcador terminó igualado en 72 al cierre del tiempo reglamentario y quedó 81 a 81 tras el primer alargue.
Básquet masculino y fútbol femenino van por el oro
Felipe Ordóñez fue elegido como el mejor jugador del encuentro y recibió una distinción individual. La Pampa disputará la final ante Los Lagos este viernes desde las 16.30.
En fútbol femenino, las pampeanas vencieron por penales a Los Lagos luego de empatar 0 a 0 durante el tiempo reglamentario. Alma López y Abril Soledad Ortiz Orellana marcaron sus ejecuciones, mientras que la arquera Jazmín Ostapchuk fue determinante al detener cuatro remates.
El seleccionado provincial se medirá este viernes a las 14 con Río Negro, que llegó a la final tras eliminar a Neuquén por 1 a 0.
Los otros resultados de los seleccionados pampeanos
En fútbol masculino, La Pampa superó por penales a Araucanía por 4 a 2, después de igualar 2 a 2 en el partido. Benicio Luques y Antú Baraybar anotaron los goles pampeanos. El equipo jugará por el noveno puesto frente a Santa Cruz.
El seleccionado femenino de vóley cayó por 3 a 1 ante Chubut en semifinales y buscará el bronce frente a Río Negro. En la rama masculina, La Pampa venció por 3 a 1 a Río Negro y disputará el quinto puesto ante Santa Cruz.
En básquet femenino, el equipo pampeano perdió por 74 a 59 y jugará por la novena posición.
La natación de La Pampa sumó nuevas medallas
La natación volvió a aportar resultados destacados. Inés Pereyra ganó el oro en los 50 metros espalda y la plata en los 200 libres. Lucas Gaiser obtuvo la medalla plateada en 50 espalda y la de bronce en 200 mariposa.
También consiguieron bronce Maia Gazán, en 200 mariposa, y Santiago Grippo, en 50 espalda. La posta femenina 4x100, integrada por Ortega, Pereyra, Gazán y Saavedra, terminó en el segundo puesto.
En la clasificación general de natación, el equipo femenino pampeano finalizó subcampeón y el masculino quedó cuarto. En ciclismo, La Pampa ocupó el cuarto lugar en la general masculina y el octavo en la femenina. Además, hubo actividad de dobles mixtos en tenis de mesa y el judo completó su participación.