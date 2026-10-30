Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 9:50 a. m. · 2 min de lectura

Los seleccionados pampeanos de básquet masculino y fútbol femenino ganaron sus semifinales y este viernes buscarán el oro en Chile. La natación también sumó medallas para la delegación.

La Pampa tendrá dos oportunidades de ganar medallas de oro este viernes en los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se disputan en Chile. Los seleccionados de básquet masculino y fútbol femenino avanzaron a las finales tras imponerse en semifinales de gran intensidad.

En básquet masculino, el equipo pampeano derrotó a Bío Bío por 100 a 89 en un partido que se definió después de dos tiempos suplementarios. El marcador terminó igualado en 72 al cierre del tiempo reglamentario y quedó 81 a 81 tras el primer alargue.

Básquet masculino y fútbol femenino van por el oro

Felipe Ordóñez fue elegido como el mejor jugador del encuentro y recibió una distinción individual. La Pampa disputará la final ante Los Lagos este viernes desde las 16.30.

En fútbol femenino, las pampeanas vencieron por penales a Los Lagos luego de empatar 0 a 0 durante el tiempo reglamentario. Alma López y Abril Soledad Ortiz Orellana marcaron sus ejecuciones, mientras que la arquera Jazmín Ostapchuk fue determinante al detener cuatro remates.

El seleccionado provincial se medirá este viernes a las 14 con Río Negro, que llegó a la final tras eliminar a Neuquén por 1 a 0.

Los otros resultados de los seleccionados pampeanos

En fútbol masculino, La Pampa superó por penales a Araucanía por 4 a 2, después de igualar 2 a 2 en el partido. Benicio Luques y Antú Baraybar anotaron los goles pampeanos. El equipo jugará por el noveno puesto frente a Santa Cruz.

El seleccionado femenino de vóley cayó por 3 a 1 ante Chubut en semifinales y buscará el bronce frente a Río Negro. En la rama masculina, La Pampa venció por 3 a 1 a Río Negro y disputará el quinto puesto ante Santa Cruz.

En básquet femenino, el equipo pampeano perdió por 74 a 59 y jugará por la novena posición.

La natación de La Pampa sumó nuevas medallas

La natación volvió a aportar resultados destacados. Inés Pereyra ganó el oro en los 50 metros espalda y la plata en los 200 libres. Lucas Gaiser obtuvo la medalla plateada en 50 espalda y la de bronce en 200 mariposa.

También consiguieron bronce Maia Gazán, en 200 mariposa, y Santiago Grippo, en 50 espalda. La posta femenina 4x100, integrada por Ortega, Pereyra, Gazán y Saavedra, terminó en el segundo puesto.

En la clasificación general de natación, el equipo femenino pampeano finalizó subcampeón y el masculino quedó cuarto. En ciclismo, La Pampa ocupó el cuarto lugar en la general masculina y el octavo en la femenina. Además, hubo actividad de dobles mixtos en tenis de mesa y el judo completó su participación.