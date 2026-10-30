Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 9:50 a. m. · 4 min de lectura

El nuevo formato comenzará en 2027, mantendrá los torneos Apertura y Clausura y sumará una tabla anual. River rechazó la propuesta porque considera que la Primera División debe reducir la cantidad de equipos.

La AFA aprobó un nuevo formato para los campeonatos de Primera División que entrará en vigencia en 2027. La reforma elimina las dos zonas y establece un torneo de todos contra todos, aunque River fue el único club que votó en contra del esquema.

La decisión se tomó en una reunión del Comité Ejecutivo realizada en las oficinas de la Liga Profesional, en Puerto Madero. El proyecto contempla una competencia de 30 fechas: cada equipo enfrentará una vez a los otros 28 participantes y habrá dos jornadas destinadas a los clásicos.

Cómo será el nuevo formato de los torneos de la AFA

El esquema conservará los torneos Apertura y Clausura, con playoffs para definir a sus respectivos campeones. Además, el equipo que finalice primero en la tabla acumulada será consagrado campeón de Liga.

El Apertura se disputará durante las primeras 15 fechas y tendrá una instancia eliminatoria entre los 16 mejores equipos. En el segundo semestre se jugará el Clausura con la misma lógica, con cruces entre los rivales que no se enfrentaron durante la primera parte del calendario.

Los impulsores de la reforma sostienen que el cambio permitirá reducir las desigualdades del formato de dos zonas: todos los equipos se cruzarán al menos una vez y se evitará que un club avance a los playoffs con menos puntos que otro eliminado en el grupo contrario.

Por qué River votó en contra de la reforma

La dirigencia de River considera que modificar el sistema de competencia no resuelve el problema de fondo mientras la Primera División continúe integrada por 30 equipos. La postura fue expresada en la reunión por los representantes del club, Ignacio Villarroel y Agustín Forchieri, bajo la conducción de Stefano Di Carlo.

El club también formalizó su rechazo en la Asamblea de la Liga Profesional y fue la única institución que votó en contra del formato previsto para las temporadas 2027 y 2028. Desde su perspectiva, la cantidad de participantes limita las posibilidades de ordenar el calendario, sostener un fixture equilibrado y reducir la cantidad de títulos en juego. En 2027, según lo previsto, se repartirán ocho trofeos en el fútbol local.

Estudiantes comparte el diagnóstico sobre la necesidad de reducir el número de equipos, pero no pudo votar en la Asamblea. El representante que asistió, Juan Martín Cerolini, no estaba habilitado para emitir sufragio, en un contexto marcado por la suspensión de Juan Sebastián Verón para representar institucionalmente al club en esos ámbitos.

Estudiantes respaldó la postura de River

Horas después del encuentro, Estudiantes difundió un comunicado para explicar que estuvo representado por Cerolini y que el dirigente no tenía autorización para participar de las votaciones. Sin embargo, la institución ratificó su posición sobre la reforma mediante un mensaje firmado por Verón.

“Estudiantes ratifica su acompañamiento al voto del Club Atlético River Plate y reafirma su compromiso con las propuestas de cambio que contribuyan a mejorar el fútbol argentino”, señaló el club platense.

El respaldo se suma a la sintonía política e institucional que ambas entidades mostraron en las últimas semanas. La coincidencia también quedó expuesta tras una reunión entre Di Carlo y Verón para conformar una “mesa de trabajo”.

La defensa de la AFA y la incorporación del VAR semiautomático

Desde la conducción de la AFA defendieron el proyecto y señalaron que no hay consenso para reducir de manera drástica la cantidad de participantes. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la entidad, sostuvo que River no encontró respaldo entre los demás clubes.

“Solo River planteó la postura de 20 equipos. Ningún club estaba convencido de fomentar 10 descensos masivos”, sostuvo Malaspina.

El dirigente también afirmó que no observa acuerdo para avanzar con una reestructuración profunda de la categoría. “No veo un consenso para ir en esa dirección. Es muy difícil votar en contra de un interés propio, pero esto viene así desde 2014. Durante muchos años hemos fracasado”, expresó.

“Venimos a defender la postura de los clubes. No conozco a nadie que quiera diez descensos. Es difícil volver para atrás de los diez ascensos que se votaron en 2014”, agregó Malaspina. También confirmó que se mantendrán el Apertura, el Clausura y la tabla anual, y anunció que el VAR semiautomático se incorporará al fútbol argentino en 2027.