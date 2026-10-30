La mayoría de los clubes respaldó el formato propuesto para la Primera División, mientras River rechazó mantener un torneo de 30 equipos y Estudiantes acompañó su postura. Claudio Tapia consultó si había apoyo para establecer diez descensos, una posibilidad que fue descartada por el resto.

La discusión por el próximo formato de la Primera División expuso las diferencias entre la AFA y los clubes que reclaman una modificación más profunda. River rechazó el proyecto aprobado por amplia mayoría y sostuvo que mantener los 30 equipos no resuelve el problema estructural del torneo. Estudiantes acompañó esa posición, aunque su representante no pudo votar.

El encuentro se realizó al mediodía en el salón Gianni Infantino, ubicado en el primer piso de las oficinas de la Liga Profesional en Puerto Madero. La reunión duró una hora y 15 minutos y tuvo su momento de mayor tensión después de que Francisco Duarte, CEO de la Liga, presentara el nuevo esquema.

El cruce entre Claudio Tapia y River por los diez descensos

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, pidió a los dirigentes que expresaran su postura. “Díganlo ahora”, planteó. La mayoría manifestó su respaldo, hasta que Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River, tomó la palabra y sostuvo que el club no acompañaba “con un torneo de 30 equipos”.

El dirigente de Núñez argumentó que la propuesta “solo es un cambio de forma y no de fondo, porque no modifica el problema estructural, ya que se intenta mejorar algo que es inmejorable mientras estén los 30 equipos”. Tapia le recordó que River ya había expuesto esa posición en una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA realizada semanas antes en Ezeiza.

En ese intercambio, Tapia volvió a expresar su satisfacción por la presencia de River y Estudiantes. También le dio la bienvenida a Juan Martín Cerolini, vocal del club platense, y pidió un aplauso por la clasificación del Pincha a la final de la Copa Libertadores. Luego, al consultar nuevamente a los dirigentes, agregó: “Salvo que ustedes quieran cambiar y que haya diez descensos”. Los representantes, excepto los de River y Estudiantes, rechazaron esa alternativa.

La postura de River y el respaldo de Estudiantes

Estudiantes no pudo participar de la votación porque Cerolini no ocupaba los cargos de presidente, vicepresidente o secretario. El club envió a ese representante debido a que Juan Sebastián Verón y Pascual Caiella estaban suspendidos, y el vicepresidente segundo que suele asistir a las reuniones no pudo concurrir. Más tarde, la institución respaldó públicamente la postura de River.

“A través de su presidente, Juan Sebastián Verón, Estudiantes ratifica su acompañamiento al voto del Club Atlético River Plate y reafirma su compromiso con las propuestas de cambio que contribuyan a mejorar el fútbol argentino”.

Stefano Di Carlo, quien no estuvo en la reunión de Puerto Madero, explicó después la posición de River desde el Monumental. Ignacio Villarroel y Agustín Forchieri, secretario del club, habían representado a la institución en el encuentro y lo mantuvieron informado.

“Lo que hicimos fue expresar que no acompañábamos el proyecto porque es un cambio que es cosmético, que si bien es una mejora y es inexplicable porque no se hizo así desde hace 3 años, pero que no resuelve el problema de fondo”.

Di Carlo agregó: “Tampoco se ha planteado desde el lado de River lo de los 10 descensos directos. Presentamos un documento para ir a un formato más normal de modo gradual”. De ese modo, el dirigente aclaró que el club no propuso una reducción inmediata de diez equipos, sino avanzar progresivamente hacia un campeonato de 20 participantes.

Qué cambios tendrá el formato de la Primera División

El esquema aprobado contempla que los equipos vuelvan a enfrentarse todos contra todos. Esto dará mayor peso a la Tabla Anual para definir al campeón, aunque se mantendrán los playoffs y una división del calendario en dos etapas: el Apertura, a mitad de año, y el Clausura, hacia el final de 2027. En paralelo, continuará la tabla general.

La discusión también estuvo atravesada por el compromiso previo de no modificar el formato para 2027. Algunos dirigentes evitaron presentar la propuesta como un cambio, pese a las modificaciones previstas. Después de la reunión, representantes de clubes señalaron que River quería diez descensos inmediatos, una versión que Di Carlo desmintió al explicar que la postura de su institución apunta a una transición gradual.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario de la AFA, sostuvo que River fue el único club que planteó un torneo de 20 equipos. También indicó que la posibilidad de establecer diez descensos fue sometida a consideración y no reunió apoyos entre los demás clubes. “Planteada esa votación, se siguió con el tema y por amplia mayoría se ha votado este nuevo formato de torneo para el año que viene”, afirmó.

Otras propuestas y anuncios de la reunión de la Liga

Malaspina también reconoció que no prosperó una propuesta que había presentado: que el tercero de la Tabla Anual clasificara a la Copa Sudamericana y que el noveno disputara el repechaje para la Copa Libertadores. La iniciativa no tuvo quórum.

Nicolás Russo, presidente de Lanús, pidió que en futuras reuniones se analice implementar una Promoción. Según planteó, ese sistema podría darle al torneo “más suspenso” y ofrecer “una chance más de ascenso a los clubes de la Primera Nacional”. Tapia respondió: “Pensémoslo”.

Al cierre del encuentro, se presentó el VAR semiautomático, que comenzará a utilizarse en la final del Torneo Clausura, prevista para el 12 de diciembre en La Plata.

También habló Luis Amor, presidente de Estudiantes de Río Cuarto, cuyo equipo descendió. En su mensaje de despedida expresó: “Sentimos un gran honor”. Tapia le respondió: “Yo les agradezco a ustedes porque de ahí salió Aimar”.