Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 5:57 p. m. · 5 min de lectura

El debate por la Ordenanza Tarifaria 2027 expuso cuestionamientos sobre aumentos, gastos y coparticipación. También persisten interrogantes sobre actuaciones institucionales y viviendas ocupadas en Eduardo Castex.

El debate por la Ordenanza Tarifaria 2027 en el Concejo Deliberante de Eduardo Castex dejó al descubierto las diferencias entre los planteos del concejal justicialista Martín Araya y la insistente defensa que realizó la concejala María Emilia Romero de la gestión municipal de Mónica Curutchet.

Araya, quien también llegó al Concejo Deliberante por el voto popular, cuestionó diferentes aspectos de la administración municipal, poniendo sobre la mesa números, gastos y decisiones políticas que merecen explicaciones ante la comunidad castense.

Entre sus cuestionamientos, recordó el incremento del 350% en las tasas municipales durante 2024, el superávit municipal de 1.200 millones de pesos y la decisión de aplicar un nuevo aumento del 30% a partir de enero de 2027, con la posibilidad de realizar actualizaciones trimestrales.

También cuestionó los 11 millones de pesos que, según expuso, demandó el arreglo de los semáforos ubicados en inmediaciones del Hospital Pablo F. Lacoste, después de siete años de gestión municipal.

En materia de coparticipación, mientras Romero destacó haber alcanzado los tres puntos, Araya recordó que la actual gestión había recibido el municipio con 3,6 puntos, que posteriormente descendieron a 2,4 y que, siete años después, todavía no se logró recuperar el porcentaje inicial.

Frente a estos cuestionamientos, Romero sostuvo su defensa de la administración de Curutchet.

Pero semejante énfasis en defender la gestión municipal también invita a repasar los antecedentes políticos y profesionales de la propia concejala.

¿Se trata exclusivamente de un convencimiento político respecto de la gestión de Curutchet o existen otros compromisos políticos? No hay elementos que permitan acreditar un intercambio de favores, pero sí antecedentes institucionales que merecen ser recordados.

De docente apartada del aula a defensora de la gestión municipal

En 2022, María Emilia Romero quedó involucrada en denuncias por presuntos malos tratos hacia alumnos de la Escuela 251 de Eduardo Castex, situación que generó preocupación entre las familias y motivó la intervención del Ministerio de Educación de La Pampa.

La investigación periodística realizada oportunamente por Radio Impacto 99.9 permitió visibilizar testimonios y cuestionamientos vinculados con lo que sucedía dentro del establecimiento educativo.

Romero fue apartada de sus funciones frente al aula. Posteriormente, el 12 de mayo de 2023, fue sobreseída por la Justicia mediante una resolución del juez Néstor Ralli.

Ese sobreseimiento debe ser respetado y diferenciado de las actuaciones administrativas correspondientes al ámbito educativo, cuya resolución definitiva no se conoce públicamente.

Mientras atravesaba aquella situación, Romero conservó su lugar en el Concejo Deliberante.

Vanessa Castri y las responsabilidades de la conducción escolar

Otro de los aspectos que merece especial atención es el desempeño de Vanessa Castri, quien entonces era y continúa siendo directora de la Escuela 251.

Los testimonios difundidos en aquel momento plantearon serios interrogantes sobre el funcionamiento institucional, los mecanismos de supervisión y la capacidad de la conducción escolar para advertir y atender las situaciones denunciadas por las familias.

¿Qué controles existían dentro del establecimiento? ¿Qué medidas adoptó la directora ante los planteos de los padres? ¿Se evaluó administrativamente su desempeño? ¿Qué explicaciones recibieron las familias?

La permanencia de Castri al frente de la institución, sin que se conozca públicamente una evaluación definitiva de su actuación en aquellos acontecimientos, constituye otro de los puntos que las autoridades educativas deberían esclarecer.

Resulta necesario cuestionar con firmeza el desempeño de una conducción escolar cuando existen denuncias de semejante gravedad, especialmente cuando están involucrados menores de edad.

Las responsabilidades institucionales no deberían limitarse exclusivamente a la docente denunciada, sino que también corresponde examinar la actuación de quienes tenían a su cargo la conducción y supervisión del establecimiento educativo.

Viviendas, intimaciones y desalojos: otra situación que Impacto está investigando

Ante los elevados costos de los alquileres y la desesperación por conseguir un techo, algunas familias castenses, con hijos menores de edad, ocupan viviendas abandonadas o inmuebles cuyos propietarios han fallecido y cuya situación dominial no estaría regularizada.

Según información que llegó a nuestra redacción, algunas de estas familias recibirían intimaciones para abandonar las propiedades, posteriormente se les establecerían plazos para retirarse y, en determinados casos, el procedimiento culminaría con una orden judicial de desalojo.

Lo que desde Impacto estamos investigando es qué intervención tendría la gestión de Mónica Curutchet en estos procedimientos y cuál sería el destino posterior de esas viviendas.

Uno de los principales interrogantes es quiénes serían los actuales propietarios de esos inmuebles una vez concretados los desalojos y si existirían adquisiciones por parte de integrantes del entorno familiar de la intendenta.

La investigación buscará esclarecer si existe alguna vinculación de la propia intendenta Mónica Curutchet, de su hermana Verónica Curutchet, señalada como contadora municipal, o del esposo de esta última, de apellido González, con la titularidad actual de esos inmuebles.

Insistimos en que se trata de información que nos han acercado y que todavía no ha podido ser corroborada mediante documentación registral.

Desde Impacto continuaremos investigando los antecedentes dominiales, las actuaciones municipales, los procedimientos judiciales de desalojo y las eventuales transferencias de titularidad, procurando también obtener la versión de las personas mencionadas.

Las explicaciones que todavía se deben a la comunidad

La intervención de Martín Araya en el Concejo Deliberante puso nuevamente en discusión las prioridades de la administración municipal, el destino de los recursos públicos y la presión tributaria que soportan los vecinos de Eduardo Castex.

La defensa política de Romero no debería reemplazar las explicaciones concretas que merece cada uno de los cuestionamientos formulados por el concejal justicialista.

Los antecedentes educativos de Romero y los interrogantes sobre el desempeño de Vanessa Castri constituyen, por otra parte, asuntos institucionales que tampoco deberían quedar relegados al olvido.

Tanto en la administración municipal como en el ámbito educativo, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas deberían estar por encima de cualquier pertenencia política o vínculo personal.

Desde Impacto continuaremos investigando estos acontecimientos, diferenciando los hechos acreditados de las denuncias y de aquellas informaciones que todavía requieren corroboración documental.