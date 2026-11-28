Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 2:59 p. m. · 1 min de lectura

Economed está de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8.30. La farmacia está ubicada en España e Italia y atiende en el 2334 445290.

Economed es la farmacia de turno hoy en Eduardo Castex y permanecerá de guardia hasta mañana a las 8.30.

Ubicación y teléfono

El local está ubicado en la esquina de las calles España e Italia. Para comunicarse, el teléfono es 2334 445290.