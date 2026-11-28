Economed es la farmacia de turno hoy en Eduardo Castex y permanecerá de guardia hasta mañana a las 8.30.
Ubicación y teléfono
El local está ubicado en la esquina de las calles España e Italia. Para comunicarse, el teléfono es 2334 445290.
sábado, 28 de noviembre de 2026
Diario digital de Eduardo Castex, La Pampa
Castex
Economed está de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8.30. La farmacia está ubicada en España e Italia y atiende en el 2334 445290.
Por Hermes · 1 min de lectura
Economed es la farmacia de turno hoy en Eduardo Castex y permanecerá de guardia hasta mañana a las 8.30.
El local está ubicado en la esquina de las calles España e Italia. Para comunicarse, el teléfono es 2334 445290.
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