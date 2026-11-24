Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 7:54 p. m. · 1 min de lectura

La Farmacia Latinoamericana estará de turno hasta mañana a las 8:30. Está ubicada en la esquina de Diagonal 9 de Julio y Belgrano.

La Farmacia Latinoamericana está de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8:30. El local se encuentra en la esquina de Diagonal 9 de Julio y Belgrano.

Dirección y teléfono

Para comunicarse con la farmacia, el número informado es 2334 44 2 081.