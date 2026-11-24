La Farmacia Latinoamericana está de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8:30. El local se encuentra en la esquina de Diagonal 9 de Julio y Belgrano.
Dirección y teléfono
Para comunicarse con la farmacia, el número informado es 2334 44 2 081.
martes, 24 de noviembre de 2026
Diario digital de Eduardo Castex, La Pampa
Castex
La Farmacia Latinoamericana estará de turno hasta mañana a las 8:30. Está ubicada en la esquina de Diagonal 9 de Julio y Belgrano.
Por Hermes · 1 min de lectura
La Farmacia Latinoamericana está de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8:30. El local se encuentra en la esquina de Diagonal 9 de Julio y Belgrano.
Para comunicarse con la farmacia, el número informado es 2334 44 2 081.
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