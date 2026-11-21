La farmacia Ya Partegui está de turno este sábado en Eduardo Castex. El local se encuentra en la calle Raúlve Díaz 1124.
Teléfono de contacto
Para comunicarse con la farmacia, el número informado es 234 44 23 11.
sábado, 21 de noviembre de 2026
Diario digital de Eduardo Castex, La Pampa
Castex
La farmacia Ya Partegui está de turno este sábado en Eduardo Castex. Está ubicada en la calle Raúlve Díaz 1124.
Por Hermes · 1 min de lectura
La farmacia Ya Partegui está de turno este sábado en Eduardo Castex. El local se encuentra en la calle Raúlve Díaz 1124.
Para comunicarse con la farmacia, el número informado es 234 44 23 11.
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