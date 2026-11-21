Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 6:33 p. m. · 1 min de lectura

La farmacia Ya Partegui está de turno este sábado en Eduardo Castex. Está ubicada en la calle Raúlve Díaz 1124.

La farmacia Ya Partegui está de turno este sábado en Eduardo Castex. El local se encuentra en la calle Raúlve Díaz 1124.

Teléfono de contacto

Para comunicarse con la farmacia, el número informado es 234 44 23 11.