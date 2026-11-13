La farmacia Chaparrtegui está de turno hoy en Eduardo Castex y atenderá hasta mañana a las 8.30.
Dirección y teléfono
El local está ubicado en Raúl B. Díaz 1124. Para comunicarse, el teléfono informado es 2334 44 2311.
viernes, 13 de noviembre de 2026
Diario digital de Eduardo Castex, La Pampa
Castex
La farmacia Chaparrtegui estará de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8.30. Está ubicada en Raúl B. Díaz 1124.
Por Hermes · 1 min de lectura
La farmacia Chaparrtegui está de turno hoy en Eduardo Castex y atenderá hasta mañana a las 8.30.
El local está ubicado en Raúl B. Díaz 1124. Para comunicarse, el teléfono informado es 2334 44 2311.
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