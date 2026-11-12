Francisco II está de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8.30. El establecimiento está ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Raúl B. Díaz.
Ubicación y teléfono
Para comunicarse, el material informa el teléfono 44 58 88.
jueves, 12 de noviembre de 2026
Diario digital de Eduardo Castex, La Pampa
Castex
El establecimiento está ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Raúl B. Díaz. El turno se extiende hasta mañana a las 8.30.
Por Hermes · 1 min de lectura
Francisco II está de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8.30. El establecimiento está ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Raúl B. Díaz.
Para comunicarse, el material informa el teléfono 44 58 88.
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