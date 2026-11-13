Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 3:41 p. m. · 3 min de lectura

La renovación del Consejo de Administración reavivó las preguntas sobre los honorarios aprobados para su presidente. La cooperativa aún no informó los montos ni si otros consejeros recibirán retribuciones.

COSPEC RENOVÓ SUS AUTORIDADES EN MEDIO DE CUESTIONAMIENTOS Y CON INTERROGANTES SOBRE LOS HONORARIOS DE SUS DIRIGENTES

La cooperativa de Eduardo Castex presentó la nueva conformación de su Consejo de Administración, encabezado por Claudio Javier Dall’Asta. La aprobación de honorarios para su presidente vuelve a instalar el debate sobre la transparencia y el manejo de los recursos de una institución que presta servicios esenciales a la comunidad.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Eduardo Castex (COSPEC Ltda.) dio a conocer oficialmente la renovación parcial de su Consejo de Administración, luego de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizada el pasado 30 de octubre.

La nueva conducción asume responsabilidades en una institución que ha sido objeto de cuestionamientos y debates públicos. Estar al frente de la cooperativa significa, en cierta manera, sentarse en una silla caliente: administrar servicios esenciales, responder a las inquietudes de los asociados y tomar decisiones que repercuten directamente en la economía de los hogares.

LAS NUEVAS AUTORIDADES

La conducción quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Claudio Javier Dall’Asta.

Vicepresidenta: Alejandra Carolina Charruff.

Secretario: Raúl Alberto Oriani.

Prosecretario: Eduardo Dante Garnero.

Tesorero: Adilio Roberto Orellana.

Protesorero: Mauro Hernán Cueto.

Vocales titulares: Juan Bernardo Chiquilitto, Walter Aníbal Scheffer y Germán Fabio Rosso.

Vocales suplentes: Karen Andrea Funcia, Lucas Hernán Bruno, Oscar Alberto Rosa, Víctor Osvaldo Riboyra, Jorge Marcelo Roleder y Ricardo Norberto Portaluppi.

Síndico titular: Rodolfo Luis Suppo.

Síndico suplente: Héctor Horacio Roggia.

LOS HONORARIOS, UN TEMA QUE MERECE EXPLICACIONES

Uno de los puntos más importantes del comunicado institucional es la confirmación de que se aprobó la percepción de honorarios para el presidente del Consejo de Administración, conforme al artículo 50 del Estatuto Social.

La decisión retoma un tema que Impacto Castex ya había abordado: la aprobación de retribuciones económicas para integrantes del Consejo de Administración.

Sin embargo, los comunicados conocidos hasta el momento no precisan cuánto dinero percibirán las autoridades ni si los pagos alcanzarán a otros consejeros.

Y aquí aparece una cuestión central: una cooperativa pertenece a sus asociados, por lo que la información sobre el destino de sus recursos debería ser clara, accesible y transparente.

No se trata de cuestionar que una autoridad pueda recibir una remuneración por sus funciones. Se trata de conocer cuánto cobra, quién autoriza ese pago y cuáles son los criterios utilizados para determinarlo.

UNA COOPERATIVA BAJO LA MIRADA DE LA COMUNIDAD

La COSPEC no es una empresa cualquiera. Es una institución estrechamente vinculada con la vida cotidiana de Eduardo Castex, cuyos servicios llegan a numerosos hogares.

Por eso, cada decisión administrativa, económica o institucional tiene una repercusión que trasciende las paredes de sus oficinas.

Los cuestionamientos que puedan surgir entre los asociados no deberían interpretarse necesariamente como ataques a la institución, sino también como una oportunidad para ofrecer explicaciones y fortalecer la confianza.

La renovación de autoridades representa una nueva etapa, pero también una responsabilidad: escuchar, informar y demostrar que las decisiones se adoptan pensando en el interés colectivo.

¿CUÁNTO COBRARÁN LAS AUTORIDADES?

La cooperativa había informado anteriormente un superávit superior a los 386 millones de pesos correspondiente a su último ejercicio económico.

Sin embargo, ese resultado contable no permite conocer el impacto que tendrán los honorarios aprobados.

La pregunta es sencilla y merece una respuesta igualmente clara: ¿cuánto percibirá el presidente y qué otros integrantes del Consejo recibirán retribuciones económicas?

También sería importante conocer si esos importes son fijos, mensuales o están sujetos a algún otro mecanismo de cálculo.

LA RESPONSABILIDAD DE CONDUCIR UNA INSTITUCIÓN DE TODOS

Ocupar un cargo directivo en la COSPEC no debería representar solamente un reconocimiento institucional. Implica asumir responsabilidades frente a una comunidad que necesita servicios eficientes, decisiones fundamentadas y respuestas concretas.

La transparencia no debilita a una cooperativa. Por el contrario, puede fortalecerla.

Y en una institución donde los asociados son parte fundamental de su existencia, informar no debería ser una excepción, sino una práctica permanente.

La nueva conducción tiene por delante el desafío de administrar, pero también el de construir confianza.

Porque, más allá de los nombres y los cargos, hay una pregunta que merece permanecer en el centro del debate: ¿qué cooperativa necesitan y esperan los vecinos de Eduardo Castex?