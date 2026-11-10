Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 6:54 p. m. · 4 min de lectura

El Ejecutivo municipal propone un nuevo incremento del 30 por ciento para enero de 2027, en un contexto de dificultades económicas para familias y comerciantes. La discusión pone el foco en la capacidad de pago de los contribuyentes y en la necesidad de explicar los aumentos.

Castex: aumentos municipales que se acumulan y golpean el bolsillo de los vecinos

En Eduardo Castex, la discusión por los impuestos municipales vuelve a instalarse en el centro del debate público. Mientras los salarios pierden poder adquisitivo y muchas familias hacen verdaderos esfuerzos para llegar a fin de mes, la gestión de la intendenta Mónica Curutchet impulsa nuevas actualizaciones de las tasas municipales.

El malestar que pueden generar estas medidas tiene una explicación sencilla: los ingresos de los trabajadores, jubilados y comerciantes no siempre aumentan al mismo ritmo que los servicios, los impuestos y el costo de vida.

La preocupación crece especialmente cuando se analizan los distintos aumentos planteados por el Ejecutivo municipal y su impacto sobre la economía de los vecinos.

Una nueva suba del 30 por ciento para enero de 2027

Según la información publicada por Radio Don, el Departamento Ejecutivo Municipal pretende aplicar un nuevo incremento del 30 por ciento en las tasas municipales a partir de enero de 2027, dentro de la propuesta de Ordenanza Tarifaria para el próximo año.

Este planteo abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la presión tributaria que enfrentan los contribuyentes de Eduardo Castex.

Es importante diferenciar los aumentos ya establecidos de aquellos que todavía se encuentran en etapa de propuesta. La actualización prevista para enero de 2027 debe analizarse en función de la ordenanza que finalmente resulte aprobada.

Lo que sí queda planteado es un nuevo escenario de incrementos que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede seguir aumentando la carga municipal sobre los mismos contribuyentes?

Los impuestos aumentan, pero los sueldos no acompañan

La realidad económica de numerosas familias está marcada por ingresos que deben repartirse entre alimentos, medicamentos, servicios, alquileres y otras obligaciones.

En ese contexto, cada incremento municipal representa un gasto adicional que se suma a una lista de compromisos cada vez más difícil de afrontar.

Para los comerciantes, el panorama también resulta complejo. Las ventas, los costos de funcionamiento y la necesidad de sostener sus actividades forman parte de una ecuación que se vuelve más exigente cuando aumentan las obligaciones tributarias.

El debate no pasa únicamente por determinar si el municipio necesita actualizar sus recursos para garantizar los servicios públicos. También corresponde preguntarse si los porcentajes propuestos guardan relación con la capacidad económica de quienes deben pagarlos.

La gestión municipal y las explicaciones que esperan los contribuyentes

Una administración municipal necesita recursos para mantener calles, alumbrado, recolección de residuos y otros servicios esenciales.

Sin embargo, esa necesidad no elimina la obligación de explicar con claridad por qué se proponen determinados aumentos, cómo se calculan y qué mejoras concretas recibirán los vecinos.

La discusión también debería incluir el control del gasto público, las prioridades presupuestarias y las alternativas disponibles para evitar que todo el esfuerzo económico recaiga sobre los contribuyentes.

En tiempos de dificultades económicas, la transparencia sobre el destino de los recursos municipales adquiere especial importancia.

La palabra de los vecinos

La propuesta de un nuevo incremento del 30 por ciento para enero de 2027 abre un debate que merece la participación de toda la comunidad.

¿Los servicios municipales justifican los valores que se cobran? ¿Los aumentos acompañan la realidad económica de las familias? ¿Se están evaluando alternativas antes de trasladar nuevos costos a los contribuyentes?

Y una pregunta todavía más directa: si los salarios no alcanzan para cubrir los gastos cotidianos, ¿cómo harán los vecinos para afrontar nuevos incrementos?

La discusión no debería quedar limitada a los despachos municipales ni al recinto del Concejo Deliberante.

Los contribuyentes son quienes finalmente deben afrontar las decisiones económicas y también quienes tienen derecho a conocer sus fundamentos, expresar sus opiniones y exigir respuestas.

En Eduardo Castex, el debate sobre las tasas municipales no es solamente una cuestión de números. Es una discusión sobre el bolsillo de los vecinos, las prioridades de la gestión y los límites que puede soportar una comunidad frente a nuevos aumentos.

La propuesta para enero de 2027 es un planteo tarifario que debe distinguirse de aumentos anteriores. Sin embargo, no pude verificar el texto completo de las ordenanzas para confirmar si se trata de incrementos acumulativos ni calcular cuánto subiría efectivamente cada tasa.

Esa diferencia es fundamental: antes de afirmar que los porcentajes se suman, corresponde comprobar sobre qué valores se aplicará cada actualización y cuáles ya fueron aprobadas.

Lo que está fuera de discusión es la necesidad de que el municipio informe con precisión cuánto pagará cada contribuyente y cómo se justifican los nuevos valores.

Porque detrás de cada boleta municipal hay una familia, un jubilado, un trabajador o un comerciante que debe encontrar la manera de cumplir con sus obligaciones.

Y frente a esa realidad, la pregunta que queda abierta es tan simple como importante: ¿cuánto más puede soportar el bolsillo de los vecinos de Eduardo Castex?