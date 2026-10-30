Por Naty Piris 30 de octubre de 2026 a las 11:07 a. m. · 1 min de lectura

El Concejo Deliberante de Eduardo Castex aprobó -por unanimidad- la regulación del “tránsito y circulación” de los vehículos de movilidad personal (VMP), y la creación del Registro Municipal Obligatorio de Vehículos de Movilidad Personal donde se deberán inscribir los monopatines y motos eléctricas y dispositivos similares.

La ordenanza municipal establece que los VMP son los rodados que “tienen una o más ruedas, propulsados exclusivamente por motor eléctrico, destinado al traslado de una sola persona y cuya velocidad máxima de diseño no supere los 25 Km/hora”. Están excluidas las bicicletas, las bicicletas con pedaleo asistido, los vehículos destinados a personas con movilidad reducida y aquellos comprendidos en otras categorías de la legislación vigente.

También estableció que la edad mínima de conducción de los VMP será de 16 años, y deberán contar con sistema de frenos eficaz, luz delantera blanca, luz trasera roja, señalización sonora y elementos reflectivos. También será obligatorio el uso de casco protector.

Los usuarios se tendrán que inscribir en el registro municipal, de manera gratuita, donde les entregarán una “oblea identificatoria numerada, resistente a la intemperie y colocada en un lugar visible del vehículo y una tarjeta de identificación física o digital para el titular”.

Los usuarios deberán contar y exhibir seguro de responsabilidad civil frente a terceros vigente, junto con el DNI cuando resulte exigible conforme a la normativa vigente.