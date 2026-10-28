Por Tere Kuhn 28 de octubre de 2026 a las 8:33 p. m. · 3 min de lectura

Compactaron 13 caños de escape ilegales en Castex: la información pública también debe ser para todos

Impacto Castex publica esta información en ejercicio de su compromiso con la comunidad, aun cuando la relación institucional con el municipio no atraviesa un vínculo de colaboración con este medio. Nuestra línea editorial se ha caracterizado por abordar cuestiones que consideramos importantes para los vecinos, incluso cuando esas publicaciones pueden resultar incómodas para quienes ejercen responsabilidades públicas.

Desde ImpactoCastex.com.ar sostenemos que el periodismo tiene la responsabilidad de informar, preguntar y señalar aquello que merece ser conocido por la sociedad. A lo largo de nuestra trayectoria hemos dado espacio a temas que no siempre encuentran lugar en otros ámbitos. Entendemos que esa tarea forma parte de nuestra misión y que la información pública debe estar al alcance de todos los vecinos, sin distinciones ni condicionamientos.

En ese contexto, y ante la falta de un vínculo institucional de colaboración con el Departamento Ejecutivo local, este medio debió interiorizarse sobre el procedimiento para poder brindar a sus lectores la información relacionada con una medida impulsada por la Municipalidad de Eduardo Castex.

Compactaron 13 caños de escape secuestrados en controles de tránsito

La Municipalidad de Eduardo Castex llevó adelante la compactación de 13 caños de escape de motocicletas que habían sido secuestrados durante distintos operativos de tránsito por generar ruidos molestos.

El procedimiento se realizó en el corralón municipal y se enmarca en la aplicación de la Ordenanza 13/26, que establece medidas destinadas a reducir la contaminación sonora provocada por vehículos que circulan con sistemas de escape no permitidos.

Según la información difundida sobre la medida, el objetivo es disminuir los ruidos molestos, fortalecer el cumplimiento de las normas vigentes y contribuir a mejorar la convivencia entre los vecinos.

Una política iniciada en 2024

La compactación forma parte de una política que comenzó en agosto de 2024, durante la gestión de la intendenta Mónica Curutchet, cuando se concretó la primera destrucción de elementos secuestrados. Posteriormente, también se realizó un remate de lotes de repuestos en las instalaciones del corralón municipal.

Desde el Ejecutivo local señalaron que estas acciones se complementan con tareas de prevención, concientización y fiscalización desarrolladas por la Oficina de Tránsito mediante controles en diferentes sectores de la localidad.

Entre los objetivos mencionados se encuentran reducir la contaminación sonora y ambiental, contribuir al orden de los espacios públicos y garantizar mejores condiciones de convivencia, especialmente en lo relacionado con el respeto al descanso de los vecinos.

El municipio pidió acompañamiento a las familias

En el marco de estas medidas, la Municipalidad también destacó la importancia del acompañamiento de las familias y las instituciones intermedias para fortalecer la concientización, particularmente entre los jóvenes que utilizan motocicletas.

En ese sentido, se remarcó la necesidad de promover el uso responsable de estos vehículos, respetar las disposiciones vigentes y evitar modificaciones que provoquen ruidos excesivos.

Nuestro compromiso sigue siendo con la gente

Desde Impacto Castex reafirmamos que nuestra responsabilidad periodística no depende de la relación que podamos mantener con las autoridades de turno. El acceso a la información y la posibilidad de comunicar las decisiones que afectan a la comunidad no deberían estar condicionados por diferencias editoriales o por la publicación de temas que puedan generar incomodidad.

Impacto Castex y Radio Impacto 99.9 sostienen su trabajo gracias al acompañamiento de la comunidad, de los lectores que nos eligen cada día y de quienes encuentran en este medio un espacio para informarse.

Nuestra misión es seguir haciendo periodismo local, contar lo que sucede, preguntar lo que otros no preguntan y poner sobre la mesa los asuntos que consideramos relevantes para los vecinos.

Porque informar no significa agradar al poder. Significa asumir la responsabilidad de contar, con seriedad e independencia, aquello que la comunidad tiene derecho a conocer.