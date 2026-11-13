En la Gala Endeavor Argentina 2026, el Presidente no se refirió al aumento de precios de octubre, que llegó al 2,2%, y planteó ampliar el acceso de los productos argentinos a los mercados internacionales.

El presidente Javier Milei evitó referirse a la suba de la inflación de octubre durante su discurso en la Gala Endeavor Argentina 2026. En cambio, habló de la apertura comercial, la innovación tecnológica y las ideas del economista Adam Smith.

Antes de la presentación, el mandatario había compartido publicaciones que celebraban el dato de la inflación núcleo. Sin embargo, no mencionó el aumento general de los precios, que alcanzó el 2,2% en octubre. La única referencia a la inflación en su discurso fue al describir las dificultades que, según dijo, enfrentaron los emprendedores argentinos.

Milei planteó ampliar la apertura de la economía

Ante los asistentes, Milei afirmó que el Gobierno amplió el acceso de la producción argentina a mercados internacionales y anticipó una nueva meta para los próximos años.

"Nosotros cuando llegamos al Gobierno le llegábamos a menos del 10% de la población del planeta, hoy hemos abierto más de 500 mercados y ya le llegamos al 30% del planeta. Nuestra idea es llegar en 2031 al 90% del planeta", afirmó el presidente.

El mandatario también se dirigió a los emprendedores y destacó que hayan desarrollado sus proyectos en un contexto de restricciones cambiarias, inflación y cambios normativos frecuentes.

"Ustedes, como emprendedores argentinos, ya demostraron lo más difícil. Construyeron en medio de cepos, inflación y de normas que cambian cada día, cuando cualquier otra persona se hubiera quedado quieta sin invertir tiempo ni capital", señaló Milei.

El Presidente defendió el impacto de la tecnología en el empleo

Otro tramo de la exposición estuvo dedicado a la innovación y su efecto sobre el trabajo. Sin mencionar al papa León XIV, Milei cuestionó la idea de que el avance tecnológico destruya puestos laborales y sostuvo que aumenta la productividad y la dignidad humana.

"La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y así cosas que antes eran un lujo hoy se encuentran al alcance de cualquiera. Este crecimiento productivo ocurre a distintos ritmos según el país y la época, pero termina llegando a todos y sobre todo a los más pobres, que son los que más ganan cuando todo se abarata", sostuvo.

El debate por la inflación y la apertura comercial

El ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli cuestionó el diagnóstico del Gobierno sobre la inflación y planteó que la apertura comercial tendría un impacto limitado sobre los precios, pero podría afectar a la producción, el empleo y los salarios locales.

"La reacción de Milei al mal dato de inflación refleja un serio error de diagnóstico. Queda claro que la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario. Fuera de la inflación de costos, hay una inflación inercial producto de la indexación mensual de los servicios públicos y privados que no están sujetos a competencia internacional, con lo cual abrir mas la economía (en un contexto global proteccionista) no tendrá gran impacto en la inflación, pero tendrá un efecto devastador en la producción nacional, empleo y salarios."

Vanoli publicó esa evaluación el 13 de noviembre de 2026. El dato de octubre abrió, además, un debate sobre el alcance de las herramientas utilizadas para contener los precios.