El expresidente presentará un documental sobre sus cuatro años de gestión en un acto de fin de año en La Rural, con más de mil invitados. Aún no está confirmado si Javier Milei recibirá una invitación.

Mauricio Macri prepara un acto de fin de año en La Rural para cerrar una gira por el país en la que buscó primero alimentar una posible candidatura y luego impulsar a figuras emergentes del PRO. Ante más de mil invitados, el encuentro no terminará con un discurso, un conversatorio ni un debate: el cierre será la presentación de una película sobre su gobierno.

El filme es un documental de Pablo Racioppi sobre los cuatro años de mandato de Macri. Según su entorno, la trama abordará “los desafíos que enfrentó Mauricio durante su gestión, la importancia de contar con instituciones sólidas y el valor del apoyo ciudadano, que tuvo una de sus expresiones más significativas en las multitudinarias marchas durante la campaña electoral de 2019”.

La presentación del documental de Macri en La Rural

Para la avant premiere, prevista para el 1 de diciembre, se enviarán más de mil invitaciones a referentes de la política, el empresariado y la Justicia. “La mitad del Gobierno es del PRO así que vamos a invitar a funcionarios”, chicanean en el macrismo, en medio de las tensiones con La Libertad Avanza. Las negociaciones entre delegados karinistas y macristas en la Casa Rosada fracasaron.

Sin embargo, Javier Milei tuvo un gesto de acercamiento y pidió expresamente que Macri fuera invitado a la recepción al papa León XIV en el Palacio Libertad. La invitación fue cursada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular del PRO ocupó la primera fila. Fue el único expresidente convocado.

La invitación de Javier Milei todavía no está confirmada

“Tengo la alegría de que en primera fila estaba el expresidente Macri. Yo pedí explícitamente que fuera invitado. Es alguien que no podía faltar”, celebró el Presidente, aunque enseguida marcó diferencias: “no tengo coincidencias del 100%”.

La posibilidad de que Milei asista a la avant premiere sigue abierta. “Hacemos una presentación sobre nuestro gobierno y parte del gobierno ha sido invitado, inclusive Javier Milei”, aseguró Cristian Ritondo ante cronistas parlamentarios. En el entorno de Macri pusieron en duda esa versión y señalaron que las invitaciones todavía no fueron cursadas.

La especulación se instaló luego de que circularan rumores sobre un posible encuentro a solas entre ambos. La última reunión de ese tipo fue durante una cena en Olivos, en la que Macri fue informado de la salida de Guillermo Francos y de su reemplazo por Manuel Adorni.

El objetivo del PRO de cara a 2027

Con la película, Macri busca cerrar un año marcado por la gira federal “Próximo Paso”, que lo llevó a participar en actos y reuniones en distintos puntos del país y a mantener activa a su base dirigencial. De cara a 2027, el objetivo es, como mínimo, que el PRO conserve los territorios que gobierna, mientras negocia los términos de una posible alianza con La Libertad Avanza.

Enfrentado con su primo, Macri también sigue de cerca los movimientos en la Ciudad, cuna política y de negocios del PRO. Las diferencias entre ambos se profundizaron en los últimos meses, hasta el punto de que dejaron de compartir actividades institucionales. El expresidente busca un sucesor entre las figuras más leales que todavía conserva en su espacio.