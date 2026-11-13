Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

Un relevamiento de Pulso Research registró un fuerte rechazo a la gestión nacional y una mayoría que considera incorrecto el rumbo del Gobierno. Además, el 51% atribuye los problemas económicos a decisiones recientes del Presidente.

El presidente Javier Milei enfrenta un marcado desgaste en la opinión pública, según la encuesta Brújula Social, elaborada por Pulso Research. El 64,6% de las personas consultadas tiene una imagen negativa del mandatario, frente al 32,4% que expresa una valoración positiva: una brecha de más de 32 puntos.

La evaluación de la gestión nacional también muestra un saldo desfavorable. El 66,4% la califica negativamente: el 50,5% responde "muy mal" y el 15,9%, "mal". En cambio, el 28,9% tiene una opinión favorable, dividida entre un 13% que la evalúa "muy bien" y un 15,9% que elige "bien". El 4,7% no sabe o no contesta.

La mayoría cuestiona el rumbo del Gobierno de Milei

La percepción sobre la dirección del país profundiza el diagnóstico. Para el 61,9% de los encuestados, la administración de Milei lleva a la Argentina por un camino incorrecto. El 26,4% considera que el rumbo es correcto y el 11,7% no respondió.

Las respuestas sobre la economía también reflejan preocupación: el 42,6% cree que el país está en recesión y el 34,1% considera que la actividad permanece estancada. Solo el 18,8% percibe que la economía está creciendo.

El ajuste es otro de los puntos cuestionados. El 56,6% sostiene que el Gobierno no recorta donde corresponde, mientras que el 22,8% opina que ajusta algunas áreas adecuadamente y otras no. El 15,6% respalda el destino de los recortes.

Quiénes son señalados por los problemas económicos

Al ser consultados por la principal responsabilidad detrás de las dificultades económicas, el 51% atribuyó los problemas a decisiones recientes de Milei. En tanto, el 36,6% responsabilizó a las medidas de la gestión anterior.

El desempleo y la falta de trabajo encabezan las preocupaciones de la población, con el 20,7% de las menciones en una pregunta abierta y de respuesta múltiple. Después aparecen la corrupción y los privilegios, con el 19,9%, y la economía en general, con el 16,3%.

Respecto del futuro del país, la esperanza fue el sentimiento más mencionado entre las opciones individuales, con el 29,1%. Sin embargo, las emociones negativas —enojo, desilusión, angustia, miedo y tristeza— suman 47,8%. La incertidumbre reúne el 20,9%.

Myriam Bregman, la única dirigente con saldo positivo

La encuesta también midió la imagen de diez referentes políticos. Myriam Bregman fue la única dirigente con más opiniones positivas que negativas: obtuvo un 37,9% de imagen favorable y un 35,3% desfavorable.

Cristina Fernández de Kirchner registró la mayor valoración positiva, con el 45,1%, aunque su imagen negativa alcanzó el 51,3%. Axel Kicillof reunió un 41,5% de positiva y un 49,1% de negativa; Sergio Massa, un 39% y un 54,5%, respectivamente.

Patricia Bullrich obtuvo un 38,4% de imagen positiva y un 56,4% negativa. En el caso de Mauricio Macri, la valoración favorable fue del 28%, mientras que la desfavorable llegó al 67,1%.