Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Roque Fleitas impulsa a su hija, Rebeca, mientras Andrés Laumann promueve a su esposa, Débora Todoni. La definición sobre la fórmula todavía no está en agenda y desde la gobernación sostienen que Rogelio Frigerio decidirá quién lo acompañará.

La Libertad Avanza de Entre Ríos atraviesa una disputa interna por la posible candidatura a vicegobernador en una fórmula encabezada por Rogelio Frigerio. Aunque todavía no se definió la fecha de las elecciones ni si el mandatario buscará otro período, dos referentes del espacio ya impulsan nombres para acompañarlo.

La pulseada enfrenta a Roque Fleitas, diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza en la provincia, con Andrés Laumann, diputado nacional conocido como el "Batman entrerriano". Fleitas promueve a su hija, Rebeca Fleitas, legisladora porteña; Laumann impulsa a su esposa, Débora Todoni, diputada provincial.

La disputa por la fórmula de Rogelio Frigerio

Todoni también es una de las dueñas de una chatarrería sobre la avenida Circunvalación de Paraná. El establecimiento recibió fallos judiciales adversos por incumplimientos de normas ambientales.

El enfrentamiento se trasladó a los grupos de WhatsApp de La Libertad Avanza en Entre Ríos. Como Rebeca Fleitas ocupa una banca en la Ciudad de Buenos Aires, organizó un espacio de Mujeres Libertarias para ganar presencia en el territorio provincial. La iniciativa molestó a Laumann, quien, según el artículo, promovió cuestionamientos contra los Fleitas en los grupos.

La gobernación afirma que Frigerio definirá a su compañero de fórmula

En el espacio del gobernador evitaron intervenir en la interna de sus aliados y remarcaron que la decisión sobre la candidatura a vicegobernador le corresponde a Frigerio. En intercambios dentro del partido, un sector cuestionó el liderazgo de Fleitas y recibió una respuesta de Evelyn Fleitas, asesora del espacio familiar.

"El presidente del partido puesto por todos nosotros no tiene por qué manejar la provincia como se la propone".

"Atacar a Roque es atacar al partido".

Desde la gobernación también señalaron que el gobernador tiene el liderazgo para definir la estrategia electoral y la conformación del frente. Además, plantearon que la prioridad política estará puesta en la eventual reelección de Javier Milei.

"Que discutan entre ellos nos parece bien, son libres de soñar, pero el vice lo va a definir Rogelio".

"Somos aliados, Karina le reconoció el liderazgo a Rogelio para armar el mejor frente y formula, la estrategia electoral la manejamos nosotros desde la Casa Gris".