Un joven que esperaba la llegada del papa León XIV en Palermo lució la camiseta y un tatuaje del Globo. El encuentro con la conductora dejó un divertido intercambio entre la pasión futbolera y el clima de la vigilia.

La espera por la llegada del papa León XIV a la Argentina dejó una postal futbolera en Palermo. Mientras miles de jóvenes aguardaban la apertura de los accesos para participar de la vigilia, un cronista encontró entre la multitud a un hincha de Huracán y lo vinculó con Luli Trujillo, reconocida simpatizante del club.

El periodista divisó una camiseta blanca y se acercó al grupo que descansaba sobre el asfalto. “¡Pará, pará, mirá con la del Globo!”, exclamó antes de señalar que Trujillo también es hincha del equipo de Parque Patricios.

El hincha de Huracán mostró su tatuaje durante la vigilia

El joven respondió al comentario levantándose la pierna del pantalón para mostrar un tatuaje. “¡Vamos! Mirá, Trujillo, son de los tuyos”, celebró el cronista durante el intercambio, que rápidamente se convirtió en una divertida referencia futbolera en medio de la espera.

La charla siguió con una comparación entre los cánticos de cancha y el comportamiento de los fieles. “¿En la cancha cantan lo mismo que cantan acá? ¿Cantan espiritual?”, preguntó el periodista. Entre sonrisas, el joven dio a entender que las letras eran muy distintas.

Un cántico adaptado para esperar al papa León XIV

El cronista también contó que, horas antes, algunos jóvenes habían cantado frente a las vallas cerradas mientras aguardaban que se habilitara el acceso al perímetro. La frase elegida para pedir que abrieran la entrada fue: “Abrí la puerta, te lo pido por favor”.

“No vamos a decir malas palabras justo cuando vamos a ver al Santo Padre”, concluyó el periodista entre las risas de los jóvenes. La escena reflejó cómo la pasión por Huracán convivió con el respeto y el clima espiritual de la vigilia en Palermo.