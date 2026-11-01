Dirigentes del espacio de Máximo Kirchner cuestionaron el rechazo del gobernador bonaerense a las candidaturas definidas «a dedo» y recordaron que Cristina Kirchner impulsó su postulación en 2019. La disputa también expone diferencias sobre las PASO y la conducción del peronismo.

La interna del peronismo sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que Axel Kicillof planteara que está dispuesto a competir en una PASO con Cristina Kirchner o Sergio Massa y rechazara que las candidaturas de 2027 se definan «a dedo». Dirigentes de La Cámpora salieron a cuestionarlo y le recordaron que la expresidenta respaldó su candidatura a gobernador en 2019.

El planteo de Kicillof surgió durante una reunión con intendentes de su espacio, a quienes les transmitió que no acepta que las postulaciones electorales se resuelvan mediante acuerdos entre dirigentes. El gobernador defendió la competencia interna como una herramienta para ordenar al peronismo y fortalecer su proyecto presidencial.

La Cámpora recordó el respaldo de Cristina Kirchner a Kicillof

Desde el sector que conduce Máximo Kirchner cuestionaron que el mandatario bonaerense objete las candidaturas definidas por acuerdos políticos. Un dirigente de la agrupación sostuvo: «Axel fue beneficiario directo de las decisiones de Cristina por tener un respaldo popular y de conducción. Incluso, en su momento, sacarlo de Capital para que sea candidato a gobernador de la Provincia y que ahora plantee este escenario en un contexto donde ella no puede competir y hable de un 'dedo' del que fue beneficiario más de 15 años suena de mínima injusto».

Uno de los cuestionamientos más duros fue el del senador bonaerense Emmanuel González Santalla, referente kirchnerista en Avellaneda. En una publicación en X, escribió: «Además les informó que no quiere más dedo, justamente ese dedo que lo hizo gobernador en el 2019 contra la opinión de todo el peronismo bonaerense».

González Santalla también ironizó sobre la posición del gobernador frente a Cristina Kirchner: «Parece que Kicillof se puso los pantalones largos, se hizo 'hombre' justo ahora». Luego cuestionó que hubiera reunido a sus intendentes para plantear una eventual competencia con la expresidenta y cerró con otra frase: «Peor que la ingratitud, es la estupidez».

Dirigentes camporistas cuestionaron la postura del gobernador

La exdiputada Fernanda Raverta, cercana a La Cámpora, también expresó críticas en X. «Llaman la atención algunas valentías para desafiar a Cristina que aparecen justo ahora que está presa. Nosotros competiríamos encantados en una PASO contra cualquier compañero del campo popular», escribió.

Por su parte, Facundo Tignanelli, titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, publicó imágenes vinculadas con los cortes de luz en La Plata y cuestionó la situación del servicio eléctrico y los aumentos. «Una tapa explica la otra. Los cortes continúan, el servicio eléctrico es un desastre y los aumentos siguen vigentes porque se apelo una cautelar que los frenaba. Cada cual elige a qué intereses tiene ganas de representar y quién lo conduce», expresó.

Las intervenciones reflejan que la discusión excede los nombres que podrían integrar las listas de 2027. También están en disputa el mecanismo para definir las candidaturas y quién conducirá políticamente al peronismo.

Kicillof defiende las PASO y busca autonomía política

Ante intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Kicillof sostuvo que no está dispuesto a aceptar imposiciones en el armado electoral. «No puede ser que el futuro de nuestro espacio dependa de decisiones tomadas a dedo o de acuerdos de rosca», planteó durante el encuentro.

El posicionamiento forma parte de su estrategia para construir una alternativa presidencial de cara a 2027, en medio de las diferencias con el kirchnerismo y el Frente Renovador. El gobernador impulsa que las candidaturas se definan mediante una competencia abierta y no a través de negociaciones entre las principales figuras del espacio.

La discusión tiene un significado particular para La Cámpora porque Cristina Kirchner fue determinante en el armado electoral que llevó a Kicillof a la Gobernación bonaerense en 2019, cuando venció a María Eugenia Vidal. Ahora, el mandatario busca consolidar un liderazgo propio y tomar distancia del esquema de decisiones encabezado históricamente por la expresidenta.

En una reciente visita a Jujuy, Kicillof volvió a defender las PASO como herramienta para elegir candidaturas y cuestionó las instrucciones que, según planteó, llegan desde las conducciones partidarias. El cruce dejó expuesta una disputa que combina la competencia electoral con la construcción de liderazgo y la autonomía política del gobernador.