Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 3:30 p. m. · 3 min de lectura

En un acto en Palpalá, el gobernador bonaerense cuestionó la gestión de Javier Milei y convocó a impulsar un proyecto federal. También firmó acuerdos de cooperación con Jujuy y el municipio local.

El gobernador bonaerense y titular del Partido Justicialista de la provincia, Axel Kicillof, encabezó un acto político en Palpalá, Jujuy, donde llamó a construir una alternativa nacional de cara a 2027. Ante dirigentes, militantes y referentes sindicales, sostuvo que el peronismo buscará cambiar el rumbo del país.

“Lo que viene en la Argentina no va a ser un experimento más: vamos a construir un nuevo Gobierno que sea productivo, federal, soberano y patriota: un Gobierno del pueblo y para el pueblo”, expresó en el Club Altos Hornos Zapla.

En la actividad participaron el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola; los diputados provinciales Carlos Haquim y Rubén Armando Rivarola; y el secretario general del Sindicato Luz y Fuerza de Jujuy, Pedro Belizán.

Kicillof cuestionó la gestión de Milei y habló de 2027

Durante su discurso, Kicillof criticó al presidente Javier Milei y afirmó que crece el malestar social por la situación económica. “Después de tres años de un gobierno de ultraderecha que representa los intereses de las corporaciones y los poderes internacionales, nuestro pueblo comprendió que fue víctima de la estafa electoral más grande de la historia”, señaló.

El gobernador bonaerense también planteó que percibe expectativas políticas de cara al próximo año. “Hoy se respira una energía y un entusiasmo que nos llenan de esperanza: el año que viene vamos a cambiar la historia de Jujuy y de la Argentina”, sostuvo.

Kicillof explicó que su visita tuvo, además, el propósito de escuchar a distintos sectores sociales y productivos. Según contó, conversó con comerciantes, productores de tabaco y caña de azúcar, estudiantes e investigadores, quienes le expresaron su preocupación por la economía y la falta de perspectivas de mejora.

El diagnóstico económico y el desarrollo de las provincias

“Me llevo de aquí un diagnóstico muy preocupante sobre la situación económica y social, pero también una convicción muy profunda: en el corazón de nuestro pueblo está la base para recuperar cada una de nuestras provincias y nuestra soberanía”, afirmó.

El mandatario sostuvo que el aprovechamiento de los recursos naturales debe generar empleo, producción y conocimiento en el país. “No alcanza con tener los recursos que todo el mundo está buscando: esa riqueza se tiene que llenar de trabajo argentino, ciencia y producción nacional”, expresó.

También convocó a impulsar un proyecto federal que atienda las necesidades de las provincias del interior y señaló que la educación, el trabajo, la salud y la soberanía deben volver a ser prioridades.

Acuerdos de cooperación entre Buenos Aires y Jujuy

En el Palacio de Gobierno jujeño, Kicillof firmó un convenio marco de colaboración con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, para fortalecer los vínculos institucionales y coordinar políticas públicas entre ambas jurisdicciones.

Además, se reunió con el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, y suscribió un acuerdo de cooperación y asistencia recíproca para impulsar acciones conjuntas entre el municipio y la provincia de Buenos Aires.

Tras el encuentro con Sadir, Kicillof destacó la importancia de la articulación entre gobiernos provinciales, aunque pertenezcan a distintos espacios políticos. “Es muy importante que las provincias podamos trabajar de manera articulada, compartir experiencias y aprender unas de otras”, dijo.

“Con el gobernador Sadir pertenecemos a espacios políticos diferentes, tenemos acuerdos y diferencias, pero eso no nos impide dialogar y colaborar: en democracia, pensar distinto no puede convertirnos en enemigos”, agregó.

El convenio entre Buenos Aires y Jujuy prevé mecanismos de cooperación recíproca y programas conjuntos en áreas como salud, educación, seguridad, ciencia y tecnología, entre otras.