El nuevo sector para mujeres de alto riesgo del Complejo VII tiene capacidad para 12 internas y ya aloja a cinco. Las detenidas están vinculadas a Los Monos, ya sea por sus lazos familiares con Ariel Cantero o por su participación en la estructura criminal.

El sector de Alto Riesgo para mujeres del Complejo VII del Servicio Penitenciario Federal, en Ezeiza, tiene capacidad para 12 internas y, desde su inauguración en septiembre, ocupa cinco celdas. Allí están alojadas mujeres consideradas especialmente peligrosas y vinculadas a la organización rosarina Los Monos.

El régimen contempla visitas cada 15 días, separadas por un blíndex. Las internas que tienen hijos menores pueden recibirlos también de forma quincenal, durante un máximo de 60 minutos, con autorización judicial y hasta dos visitantes. Además, permanecen 20 horas diarias en sus celdas y tienen permitido realizar una llamada semanal de 20 minutos a un familiar autorizado.

El régimen de alto riesgo en las cárceles federales

El sistema comenzó a aplicarse a detenidos varones en 2024, durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. Bajo la conducción de Julián Curi como subsecretario de Asuntos Penitenciarios, los principales jefes narcos del país fueron alojados en sectores de máxima seguridad de los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz. En total, son 180 presos varones bajo ese régimen.

La medida buscó limitar las comunicaciones desde las cárceles, desde donde se impartían instrucciones vinculadas con hechos de violencia. La implementación tuvo incidencia directa en la baja de la violencia en Rosario, según el planteo de las autoridades penitenciarias. En el caso de las mujeres, las causas judiciales no tendrían la misma gravedad, pero las cinco alojadas en Ezeiza están relacionadas con Los Monos.

Daiana Leguizamón, señalada como nexo con el exterior

Daiana Micaela Leguizamón, de 32 años, conocida como Mica La Diabla, fue trasladada al sector desde una unidad penitenciaria bonaerense. Se la señala como uno de los nexos de Ariel Guille Cantero con el exterior y como integrante de la organización de Olga Tata Medina, aliada de Los Monos.

Uno de los episodios asociados a su entorno fue la llamada boda narco, celebrada el 29 de enero de 2022 en Iberlucea. La fiesta fue organizada por su hermana Brisa, quien cumplía arresto domiciliario. A la salida, Iván Maximiliano Giménez y Erica Romero fueron asesinados por sicarios. En el auto en el que viajaban también estaba su hija Elena, de 18 meses, quien murió en el ataque.

En septiembre de 2023, durante un allanamiento en una vivienda de San Nicolás, Leguizamón se habría tragado el chip de un teléfono que utilizaba para recibir mensajes de Cantero. Tiene una condena de tres años y medio por su participación en amenazas y extorsiones contra comerciantes, además de expedientes por infracción a la ley de drogas. En su legajo penitenciario figuran tres incidentes de violencia con otras internas.

Lucía Uberti, condenada a 24 años de prisión

Entre las mujeres alojadas en el sector también está Lucía Uberti, identificada como líder de una estructura vinculada a Los Monos. Fue condenada a 24 años de prisión, pena que, de acuerdo con el cómputo informado, vencerá en septiembre de 2042.

Uberti y su novio, Mauro Novelino, también detenido, habrían organizado atentados y vendido drogas mientras estaban presos en distintas unidades. Novelino reportaba al sector de René El Brujo Úngaro. Para comunicarse, utilizaban celulares ingresados de contrabando y la plataforma Snapchat. En mensajes atribuidos a Uberti aparecen instrucciones como "aplicale mafia" para intimidar a quienes la desafiaban o le debían dinero.

La primera condena de Uberti fue de 20 años, por una serie de ataques contra edificios del Poder Judicial de Rosario. En 2025 recibió otra pena, de nueve años, por comercio de estupefacientes. Ambas condenas fueron unificadas en 24 años. Junto con Novelino, también habría comercializado cocaína identificada con las iniciales L.N. y una corona.

Vínculos familiares y estructura criminal

La presencia de mujeres en Los Monos tiene antecedentes en el entorno familiar de la banda. Patricia Celestina Contreras, de 59 años, es esposa de Máximo Ariel Cantero, conocido como el Viejo Cantero. Tuvieron seis hijos: Claudio Ariel, apodado El Pájaro y asesinado en 2013; Ariel Máximo, conocido como Guille; Mariana; Yoana; Macarena y Dylan. También criaron a Ramón Ezequiel Machuca, conocido como Monchi Cantero.

Ariel Guille Cantero, de 38 años, está preso y acumula condenas que suman 138 años, aunque esas penas no se computan de manera directa como un único plazo. Las cinco mujeres alojadas en el sector de Ezeiza están vinculadas a su entorno familiar o a células que operaban bajo la marca de Los Monos.