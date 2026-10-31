La familia recibió detalles de la autopsia, que detectó lesiones defensivas en el cuerpo de la maestra rural. La investigación busca recuperar información de los teléfonos y determinar el rol de los detenidos.

Peritos del Poder Judicial de Corrientes trabajan para recuperar la información del celular de Nancy Estela Godoy, la maestra rural de 52 años cuyo cuerpo fue hallado el miércoles en un bañado de la estancia El Curupí, cerca de Esquina. También analizan los teléfonos de los detenidos para reconstruir sus mensajes y movimientos desde el 7 de octubre, cuando la víctima se comunicó por última vez con sus hijos.

La información de esos dispositivos podría ayudar a establecer qué participación tuvo cada sospechoso. El hallazgo del cuerpo mutilado y en avanzado estado de descomposición también llevó a modificar estrategias de defensa: el abogado Marcos Neironi pidió postergar la declaración como imputada de su defendida, Rosa Leguizamón, prevista para el viernes por la mañana.

La defensa pidió esperar las pericias telefónicas

Neironi sostuvo que Leguizamón y su marido, Nahuel Rojas, también detenido, “nada tienen que ver con el crimen”. Según el abogado, “ya declararon dos testigos que aseguraron haber visto a Nancy el viernes a la tarde, cuando ellos ya se habían ido a Sauce para la Fiesta del Mencho”.

El defensor afirmó que la pareja salió cerca de las 10.30 del viernes 9 de octubre rumbo a esa localidad del sur correntino y llegó alrededor de las 13.40. “Ellos tenían previsto volver el lunes, pero Rosa sufrió una lesión lumbar mientras participaba de una prueba de destreza en la fiesta y requirió atención médica en el Hospital Santa Rosa de Sauce”, explicó.

De acuerdo con la reconstrucción de Neironi, permanecieron en Sauce hasta el miércoles 14 de octubre, cuando Leguizamón debía realizarse otro control médico. Al regresar, fueron a la escuela para ver a Nancy y comprobaron que ya no estaba. El abogado pidió postergar la declaración de su defendida por una cuestión de estrategia procesal: “Queremos que se incorporen las pericias telefónicas y el resultado de la autopsia al legajo de investigación”.

La autopsia y la reacción de los hijos de Nancy Godoy

El abogado querellante Gustavo Briend señaló que la autopsia no pudo determinar la fecha del crimen, aunque su hipótesis es que “el ataque se produjo entre el martes y el jueves”. También planteó dudas sobre el último mensaje enviado a los hijos de la víctima: “no lo hizo ella sino otra persona”, porque, según dijeron sus hijos, Nancy era “más expresiva en las comunicaciones que mantenían”. El mensaje solo indicaba que había llegado bien a la escuela.

Briend contó que la familia salió “conmocionada” tras escuchar el informe forense, en particular por el “salvajismo” con el que se cometió el hecho. El jueves, el fiscal Javier Mosquera se reunió con los tres hijos de Nancy, Adán, José y Sebastián, y mantuvieron una videollamada con José Luis Gálvez, director del Cuerpo Médico Forense de Corrientes.

“Fue muy impactante cuando uno de sus hijos le dijo al director ‘entonces mi mamá luchó por su vida’. Fue cuando le dijeron que se habían detectado lesiones defensivas en el cuerpo”, detalló Briend.

El querellante agregó que el hijo de Rosa que declaró durante una hora y media en Cámara Gesell “aportó información relevante”, aunque evitó brindar detalles. Según Briend, el expediente establece que peones de la estancia esperaron a Nancy en el puesto 9 de El Curupí y la llevaron a caballo hasta la escuela. “Rosa la iba a acompañarla el viernes, cuando regresaba”, afirmó.

La hipótesis de la querella y los detenidos

El abogado también indicó que Nancy les había contado a sus hijos que “se sentía observada por los peones, por su físico” y que esa situación la llevó a tomar distancia y acercarse más a Leguizamón. Además, sostuvo que los autores del crimen “intentaron borrar todos los indicios de abuso al cortar desde el abdomen hacia abajo”. Los peritos, añadió, lograron extraer material biológico que está siendo analizado en busca de ADN.

Briend afirmó que, según su hipótesis, hubo una distribución de roles entre cuatro personas señaladas por su presunta participación: Leguizamón, Rojas, el capataz Ireneo Zarza y el peón Felipe Sandoval. “Para resumir, Rosa participó siendo la entregadora, como persona de confianza de Nancy. Partimos de la base de que en el homicidio participan dos personas como mínimo, tenemos cuatro personas de forma directa en el hecho y otro por falso testimonio. Los tres masculinos participaron del hecho”, aseguró.

Por el crimen hay un quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, a quien no le imputan el homicidio, sino el delito de falso testimonio. Para la fiscalía, la principal hipótesis apunta a un femicidio motivado por un posible ataque sexual.

Investigación sobre la escuela rural donde trabajaba

La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, calificó el caso como “un caso atroz” y expresó sus condolencias a “los familiares de Nanci. Especialmente para sus hijos y su esposo”. También dijo que solicitó informes a la supervisora y al anterior director sobre el estado de abandono de la Escuela 626, lindera a la estancia, donde Nancy había comenzado a dar clases en agosto.

“Es importante esclarecer qué pasó y cómo se realizaron los procedimientos y toda la documentación que tienen para presentar”, afirmó Miño. La funcionaria detalló que Corrientes tiene 866 escuelas rurales, de las cuales 265 cuentan con menos de cinco alumnos. También señaló que el anterior director pidió licencia cuando comenzó el proceso de reorganización de esos establecimientos.

Las declaraciones de la ministra se conocieron después de que la familia de Nancy pidiera que no se descarte una posible relación entre el crimen y las denuncias que la docente había realizado sobre el estado de la escuela. La fiscalía, en tanto, mantiene como principal hipótesis un posible ataque sexual en el marco de un femicidio.