El indicador argentino alcanzó un nuevo máximo en 2026, impulsado por la caída de los bonos en dólares y el derrumbe de las bolsas internacionales. En Wall Street, el Nasdaq perdió más del 4 por ciento y las acciones de Intel llegaron a desplomarse un 30 por ciento.

El riesgo país argentino llegó a marcar 790 puntos este viernes, un nuevo máximo en lo que va de 2026. La suba se produjo en medio de una fuerte caída de los bonos argentinos en dólares, que retrocedieron cerca del 2 por ciento en algunos casos, y de un desplome de los mercados internacionales.

El indicador elaborado por JP Morgan mide la diferencia entre el costo financiero que afronta la Argentina y el que pagan los títulos del Tesoro de Estados Unidos. El índice recibió presión desde el lunes, luego del resultado inesperado en el balotaje de Brasil.

Caídas en Wall Street y retroceso de las acciones tecnológicas

Los principales índices de Estados Unidos registraron bajas pronunciadas este viernes. El Nasdaq cayó más del 4 por ciento, mientras que el Dow Jones retrocedió un 1,4 por ciento y el S&P perdió más del 2 por ciento.

Entre los factores que golpearon a las bolsas se destacó la caída de las empresas tecnológicas. Las acciones de Intel llegaron a desplomarse un 30 por ciento, en una baja que no se registraba desde 1982.