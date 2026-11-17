La geógrafa e investigadora Beatriz Dillon sostuvo que la recuperación conjunta de ambos ríos permitiría reactivar la cuenca y revertir el deterioro ambiental del oeste pampeano. El agua que hoy escurre por el Atuel responde a lluvias extraordinarias y no al cumplimiento del caudal fijado por la Corte Suprema.

La profesora de Geografía e investigadora Beatriz Dillon planteó que la recuperación conjunta de los ríos Atuel y Salado-Cadileuvú podría reactivar toda la cuenca y contribuir a revertir el deterioro ambiental del oeste pampeano. La reflexión fue acompañada por fotografías del cauce del Atuel.

Dillon vinculó el agua que actualmente escurre por el río con los 3,2 metros cúbicos por segundo establecidos como caudal mínimo permanente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el límite entre La Pampa y Mendoza. Sin embargo, la presencia de agua se debe al excedente hídrico generado por las lluvias extraordinarias registradas durante el fenómeno de El Niño, y no al cumplimiento de Mendoza de lo dispuesto por el máximo tribunal.

"Imaginen este caudal mínimo, interino, permanente y de calidad junto con el Salado-Cadileuvú. Con unos años corriendo juntos, ambos activarían la cuenca entera", expresó la investigadora.

El reclamo por los ríos Atuel y Salado-Cadileuvú

La investigadora sostuvo que la discusión debe superar el reclamo por el Atuel y abarcar la recuperación integral de los cursos de agua que atraviesan el oeste pampeano. "El reclamo no es solo por el Atuel, es también por el Salado", remarcó.

También cuestionó las decisiones de manejo del recurso hídrico que, a su entender, prolongan el daño ambiental en la región. "La desidia y el acaparamiento hacen que todo nuestro oeste siga sufriendo el daño hídrico ambiental más grande de América", sostuvo.

Qué dispuso la Corte Suprema sobre el caudal del Atuel

En julio de 2020, la Corte Suprema fijó como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo para el río Atuel en el límite interprovincial. Además, ordenó a La Pampa, Mendoza y al Estado nacional definir las obras necesarias para alcanzar ese volumen, establecer plazos y distribuir los costos, así como implementar un programa de monitoreo ambiental.

El máximo tribunal aclaró posteriormente que el caudal debía llegar al límite entre las dos provincias, independientemente de los registros de la estación La Angostura. El 5 de noviembre, volvió a impulsar el expediente y pidió a las jurisdicciones involucradas que, en un plazo de 20 días, informaran si habían alcanzado acuerdos parciales en la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) y qué acciones habían llevado adelante desde la sentencia de 2020.

El planteo de Dillon vuelve a poner el foco en una mirada integral: además de garantizar un caudal para el Atuel, propone recuperar el funcionamiento de una cuenca que durante décadas padeció las consecuencias de la interrupción de sus escurrimientos.