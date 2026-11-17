Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

Tras el avance para equiparar los salarios de defensores y asesores con los de los fiscales, la Asociación de Defensores de La Pampa anunció que impulsará la autonomía funcional y financiera del sector.

La Defensa Pública de La Pampa consiguió una respuesta del Ejecutivo provincial a un reclamo sostenido durante más de un año: la equiparación salarial de defensores y asesores con los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

La medida quedó incluida en un artículo específico del proyecto de presupuesto provincial, que recibió despacho favorable por mayoría en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Desde la Asociación de Defensores destacaron el avance y anticiparon que ahora buscarán fortalecer la autonomía institucional.

Equiparación salarial y nuevos cargos para las defensorías

El presidente de la entidad, Walter Vaccaro, valoró la incorporación de la equiparación al proyecto presupuestario y la definió como una de las metas fundacionales de la asociación gremial y profesional.

"Venimos trabajando desde hace más de un año para conseguir esta equiparación salarial y ahora vemos que el reclamo empieza a tener una respuesta concreta. Dentro del presupuesto se incorporó un artículo que contempla equiparar los sueldos de defensores y asesores con los de los fiscales".

El dirigente también señaló que la pauta presupuestaria prevé incorporar puestos de trabajo para reducir la carga en áreas con alta demanda, en particular en el fuero civil. Según indicó, contar con más personal es necesario para sostener la tarea de las defensorías.

"Además de la equiparación salarial, conseguimos que se incorporen algunos cargos para las defensorías civiles. Son avances importantes porque también necesitamos más recursos humanos para poder desarrollar nuestro trabajo".

La autonomía funcional y financiera, el próximo objetivo

Vaccaro destacó el respaldo del ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, quien había apoyado públicamente el planteo y confirmado su inclusión en el proyecto enviado a la Legislatura. El dirigente señaló que el funcionario conoce el funcionamiento de la Defensoría y las dificultades que atraviesa el sector por su experiencia en el Poder Judicial.

"El ministro conoce muy bien esta problemática porque durante muchos años formó parte del Poder Judicial. Sabe cómo funciona la Defensoría, conoce las dificultades que atravesamos y entiende cuáles son las necesidades del sector".

Con la equiparación salarial y la ampliación de la planta entre los avances alcanzados, la Asociación de Defensores planteó como siguiente meta la autonomía funcional y financiera de la Defensa Pública.

"Estamos conformes con lo conseguido, pero nuestro próximo paso será trabajar por la autonomía de la Defensa Pública. Es otro de los objetivos que tenemos como asociación y por el que vamos a seguir insistiendo".

La entidad sostuvo que continuará trabajando para mejorar las condiciones laborales y fortalecer la calidad del servicio de acceso a la justicia para la ciudadanía pampeana.