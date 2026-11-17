Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 1 min de lectura

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley 2042. La iniciativa busca evitar la saturación del electorado y reducir los costos de las agrupaciones políticas.

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley 2042 y acortar los plazos vinculados con la campaña electoral provincial. La propuesta establece nuevas fechas para convocar y realizar las elecciones internas, abiertas, obligatorias y simultáneas.

Entre los fundamentos, la iniciativa plantea que la reducción del período de actividades proselitistas permitiría evitar la saturación del electorado y disminuir los costos que afrontan las agrupaciones políticas durante la campaña.

Qué cambios propone el proyecto electoral

El artículo 1 del proyecto modifica el artículo 2 de la Ley 2042. Según el texto propuesto, las elecciones internas deberán realizarse en una única jornada, entre 45 y 60 días antes de las elecciones generales para cubrir cargos públicos provinciales.

Además, la convocatoria a esos comicios deberá efectuarse dentro de un plazo de entre 60 y 90 días antes de la fecha de la elección interna. El artículo quedaría redactado de la siguiente manera: