El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley 2042 y acortar los plazos vinculados con la campaña electoral provincial. La propuesta establece nuevas fechas para convocar y realizar las elecciones internas, abiertas, obligatorias y simultáneas.
Entre los fundamentos, la iniciativa plantea que la reducción del período de actividades proselitistas permitiría evitar la saturación del electorado y disminuir los costos que afrontan las agrupaciones políticas durante la campaña.
Qué cambios propone el proyecto electoral
El artículo 1 del proyecto modifica el artículo 2 de la Ley 2042. Según el texto propuesto, las elecciones internas deberán realizarse en una única jornada, entre 45 y 60 días antes de las elecciones generales para cubrir cargos públicos provinciales.
Además, la convocatoria a esos comicios deberá efectuarse dentro de un plazo de entre 60 y 90 días antes de la fecha de la elección interna. El artículo quedaría redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo Provincial, procederá a convocar a elecciones internas, abiertas, obligatorias y simultáneas, a todo el cuerpo electoral de la Provincia, las que deberán llevarse a cabo en una única jornada y en un plazo entre cuarenta y cinco (45) y sesenta (60) días antes de las elecciones generales, para cubrir cargos públicos provinciales. La convocatoria a elecciones internas, abiertas, obligatorias y simultáneas deberá realizarse en un plazo entre sesenta (60) y noventa (90) días antes de la fecha de elección interna.