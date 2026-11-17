Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

El Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda realizará los sorteos el 17 y 18 de noviembre, con dos adjudicaciones accesibles cada día. Luego se abrirá un período de diez días hábiles para presentar impugnaciones.

El IPAV sorteará 88 viviendas en Santa Rosa durante dos jornadas, el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre. Cada participante conservará el número asignado en el padrón hasta que se hayan sorteado todas las casas disponibles.

Si durante esta etapa vuelve a salir un número que ya fue sorteado en la instancia anterior, será anunciado como no válido y se realizará un nuevo sorteo.

Fechas y cantidad de viviendas del sorteo del IPAV

El martes 17 se sortearán 40 viviendas y se adjudicarán otras dos de manera directa por tratarse de unidades accesibles. El miércoles 18 se elegirán 44 viviendas y habrá dos adjudicaciones directas más para viviendas accesibles.

Con las 88 casas de esta segunda etapa y las 100 sorteadas la semana anterior, habrá un total de 188 beneficiarios en instancia de revisión en la capital pampeana.

Cómo presentar impugnaciones a las viviendas sorteadas

Desde el jueves 19 de noviembre se podrán presentar impugnaciones sobre las viviendas sorteadas exclusivamente entre el martes 17 y el miércoles 18. El plazo será de 10 días hábiles y las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en la página web del IPAV, www.ipav.lapampa.gob.ar.

Los sorteos se realizarán desde la Lotería de San Luis y comenzarán a las 13. Cada jornada se transmitirá en vivo por la Televisión Pública Pampeana y por la página oficial de Facebook del Instituto de Vivienda de La Pampa. Las familias también fueron invitadas a seguir el momento a través de Zoom.

Las viviendas se terminaron con fondos de la Provincia

Las casas de Santa Rosa fueron construidas en el marco del plan Casa Propia Construir Futuro, un programa habitacional que, según la información oficial, fue abandonado por el actual Gobierno nacional.

Por indicación del gobernador Sergio Ziliotto y mediante la aplicación de la Ley de Emergencia de Obra Pública, aprobada por las y los diputados provinciales, la Provincia se hizo cargo de las obras y las finalizó con fondos propios.