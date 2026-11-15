El hombre fue identificado mediante cámaras de seguridad y detenido cerca de las 16. En su poder encontraron dos cadenas de oro, pero el allanamiento en su vivienda dio resultado negativo.

Un hombre fue detenido en el barrio Sur del Plan 5000, acusado de entrar a una vivienda de la calle General Acha, entre Hugo del Carril y Tita Merelo. El procedimiento se realizó cerca de las 16 del sábado, luego de que una persona alertara a la Policía tras verlo salir del domicilio.

El robo en una vivienda del barrio Sur

Al llegar al lugar, el personal policial encontró las puertas del garage forzadas y el interior de la casa revuelto. La propietaria fue convocada y confirmó que faltaban dinero, cadenas de oro y ropa.

La investigación avanzó a partir del análisis de las imágenes de cámaras de seguridad, que permitieron identificar al presunto autor. Se trata de un vecino del barrio con antecedentes penales, que fue interceptado antes de ingresar a su vivienda.

Hallaron dos cadenas de oro, pero no el dinero

Durante el palpado preventivo, los agentes detectaron que el sospechoso tenía dos cadenas de oro. Después, realizaron un allanamiento en su casa, pero el resultado fue negativo: no encontraron el dinero denunciado como robado.