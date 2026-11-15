La actividad ofreció mediciones de glucemia, talleres y espacios de información para promover la prevención y el cuidado integral. Participaron equipos de salud y distintas instituciones.

Una jornada comunitaria de concientización sobre la diabetes se realizó en la plaza San Martín, con el objetivo de informar sobre esta enfermedad crónica no transmisible, sus causas, síntomas y tratamientos, y fomentar la prevención.

La subsecretaria de Salud Social y Comunitaria, Cintia Zalabardo, explicó que la iniciativa forma parte del trabajo articulado de la Red Provincial de Salud con organizaciones vinculadas a la temática. «Estamos compartiendo una nueva jornada comunitaria de concientización sobre esta enfermedad, en la cual trabajamos de manera integral con diversas instituciones para brindar información, la importancia de la prevención y el acompañamiento a las personas con factores de riesgo», señaló.

Controles de glucemia y talleres sobre diabetes

Durante la actividad se instalaron puestos para realizar mediciones de glucemia y se desarrollaron talleres y espacios de sensibilización sobre los cuidados que necesitan las personas con diabetes.

Zalabardo recordó que el Ministerio trabaja sobre esta problemática durante todo el año y señaló que las jornadas permiten visibilizar la tarea de los equipos de salud. También destacó la importancia de que la población esté informada para ejercer su derecho al acceso a la salud y tomar decisiones que contribuyan a mejorar la atención.

«Si se cumple oportunamente, se puede mejorar la calidad de vida, mantener la enfermedad controlada y estable, lo cual es fundamental para evitar complicaciones graves que pueden aparecer con el tiempo por falta de controles», expresó la funcionaria al referirse a la importancia del tratamiento y el seguimiento médico.

Seguimiento territorial y trabajo en red

La subsecretaria también remarcó el papel de los equipos de promotores de salud comunitaria en el acompañamiento de las personas con diabetes. Entre las acciones que realizan mencionó las rondas sanitarias, las búsquedas activas y el seguimiento, además de actividades de promoción orientadas a mejorar la calidad de vida.

Estas tareas contribuyen a construir las trayectorias de atención de las personas dentro de la Red Provincial de Salud. Zalabardo destacó, además, la capacitación permanente del personal sanitario.

La propuesta convocó a profesionales de distintas áreas de Salud y contó con la participación del Club de Leones, la Asociación de Podólogos y Pedicuros, PAMI, LIPADI, la Cruz Roja, la Clínica del Ojo y el Colegio de Nutricionistas, entre otras instituciones.

«Esta actividad refleja el trabajo articulado de la red de salud provincial, con la intervención de distintas disciplinas y servicios que ponen sus conocimientos a disposición de la comunidad para acercar herramientas de prevención y cuidado a personas de todas las edades», concluyó Zalabardo.