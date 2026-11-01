Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 1 min de lectura

El hombre, de 34 años, tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de General Pico en una causa por hurto simple. Fue identificado durante un operativo preventivo en Cinco Saltos.

Un hombre de 34 años con pedido de captura vigente en La Pampa fue detenido en Cinco Saltos por efectivos de la Policía de Río Negro. El requerimiento judicial había sido emitido en el marco de una causa por hurto simple.

El procedimiento ocurrió el viernes, alrededor de la 1 de la madrugada, durante una recorrida preventiva del Grupo COER de Cipolletti y la Brigada Rural. Al pasar por la plaza La Memoria, en la esquina de la avenida Roca y 25 de Mayo, los agentes identificaron a cuatro hombres que estaban en la vía pública.

Pedido de captura emitido en General Pico

Al verificar los datos en los sistemas policiales, los efectivos constataron que uno de los identificados era requerido por la Oficina Judicial de General Pico. La captura había sido dispuesta por el Juez de Control de la Segunda Circunscripción Judicial de esa ciudad.

Durante la consulta, los agentes confirmaron que el hombre registraba una orden vigente. "Durante la consulta en los sistemas informáticos policiales, los efectivos constataron que uno de ellos, de 34 años, registraba un pedido de captura vigente", se indicó.

Detención y traslado a una comisaría

Tras confirmar el requerimiento, la Policía de Río Negro procedió a la aprehensión del hombre y lo trasladó a la Comisaría Séptima de Cinco Saltos.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, en el marco de la causa caratulada como hurto simple.