La provincia registró una de las mayores bajas mensuales del país y acumuló una caída del 5,36% entre enero y octubre. A nivel nacional, también retrocedieron las operaciones de vehículos usados.

La venta de autos usados en La Pampa cayó 7,37% entre septiembre y octubre, una de las mayores bajas mensuales del país. Con ese resultado, la provincia quedó cuarta entre las jurisdicciones con mayor retroceso, detrás de Neuquén, Santiago del Estero y Córdoba.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2026, la comercialización pampeana disminuyó 5,36% en comparación con el mismo período de 2025. El dato ubicó a La Pampa en el séptimo puesto del ranking nacional de bajas, según la información difundida.

Las ventas de autos usados bajaron en todo el país

En octubre se vendieron 162.796 vehículos usados en Argentina, un 2,10% menos que en el mismo mes del año pasado, cuando se habían comercializado 166.285 unidades. Frente a septiembre, período en el que se registraron 170.768 operaciones, la caída fue del 4,67%.

Entre enero y octubre se concretaron 1.537.248 ventas, frente a las 1.602.941 del mismo lapso de 2025. La baja interanual acumulada fue del 4,10%, de acuerdo con los datos de la Cámara del Comercio Automotor.

Las provincias con mayores caídas en la comercialización

En la comparación mensual, La Pampa quedó detrás de Neuquén, con una baja del 12,47%; Santiago del Estero, con el 9,22%; y Córdoba, con el 7,57%.

Para el período de enero a octubre, las caídas más pronunciadas que la pampeana se registraron en Santa Cruz, con el 16,97%; Formosa, con el 11,31%; Misiones, con el 9,91%; La Rioja, con el 9,19%; San Luis, con el 8,68%; Chubut, con el 8,40%; y Neuquén, con el 7,84%.

La mirada de la Cámara del Comercio Automotor

El secretario de la Cámara del Comercio Automotor, Alejandro Lamas, señaló que octubre mostró bajas en las tres mediciones del mercado, aunque destacó el volumen de operaciones del mes y del acumulado anual.

“Octubre arrojó que el mercado del auto usado tuvo pequeñas bajas en sus tres variantes. Pero las 162.796 unidades comercializadas en el mes y el 1.537.248 vendidas en lo que va del año, muestran que el sector sigue traccionando”

El directivo también sostuvo que el interior continúa impulsando la actividad, con el aporte de economías regionales vinculadas a la minería y al agro. En contraste, mencionó que el Área Metropolitana de Buenos Aires concentraba históricamente la mitad de las operaciones.

“Pese a la baja, el interior sigue siendo el motor motivado por el impulso de las economías regionales como la minería o el agro, en contraste con el AMBA, que históricamente concentraba la mitad de las operaciones comerciales”

Precios, nuevos modelos y cambios en el mercado

Sobre los valores, Lamas indicó que los precios de lista de los vehículos cero kilómetro se mantuvieron, en general, por debajo de la inflación, mientras que los precios efectivos de las operaciones quedaron aún más rezagados. Según explicó, ese escenario llevó al mercado de usados a ajustar sus valores a la baja.

“Los precios se han mantenido en general por debajo de la inflación, en lo que respecta a 0km, los precios de lista, pero los precios de las operaciones reales, anduvieron bastante por debajo de eso y esto hizo que todo el mercado del auto usado tuviera que adaptarse a una nueva realidad que es acomodar los precios a la baja. Se han corregido bastante, pero todavía queda un recorrido por hacer sobre todo el público particular que le cuesta mucho entender esa dinámica, es lógico”

Además, señaló que la llegada de vehículos de origen chino con tecnología híbrida y eléctrica amplió las opciones disponibles y modificó un mercado local que, según describió, estaba concentrado en pocas marcas.

“La invasión de autos de origen chino con tecnologías híbridas y eléctricas, ha irrumpido, movilizado y provocado distinto tipo de reacciones. Esto abrió una oferta importante para que el consumidor pueda elegir lo que quiere, que es lo mejor que se adapta a su uso, a su geografía, a la distancia que recorre y ahí puede tener opciones para tomar de distinto tipo. Esto claramente revolucionó lo que era el mercado local que estaba muy concentrado en pocas marcas y obviamente como todo lo nuevo se producen movidas, se producen novedades”

Por último, Lamas remarcó la necesidad de sostener la actividad industrial del país frente a los cambios económicos y las variaciones del consumo. “la importancia de preservar y fomentar la estructura y la historia de la industria nacional frente a los vaivenes de la economía y las fluctuaciones del consumo. Sería muy triste perderla o dejarla”, enfatizó.